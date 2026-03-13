‘미스트롯4 美’ 홍성윤 “할머니 떠올리며 ‘인연’ 불렀다”

기사입력 2026-03-13 15:22


[스포츠조선 조민정 기자] '미스트롯4' 미(美)를 차지한 홍성윤이 경연을 통해 얻은 소중한 인연에 대해 이야기했다.

13일 오후 서울 금천구 가산동 TV조선 가산 스튜디오에서는 TV CHOSUN '미스트롯4' TOP5 기자간담회가 진행됐다. 이날 자리에는 진(眞) 이소나, 선(善) 허찬미, 미(美) 홍성윤, 4위 길려원, 5위 윤태화가 참석했다.

홍성윤은 "지금도 모든 것이 꿈 같다"며 "깨고 싶지 않을 정도로 행복한 나날을 보내고 있다"고 소감을 밝혔다.

결승 무대에서는 이선희의 '인연'을 선곡했다. 그는 "미스트롯4를 하면서 소중한 인연을 많이 얻게 됐다"며 "그 인연을 노래에 담고 싶었다"고 설명했다.

특히 할머니와의 인연을 떠올리며 곡을 선택했다고 밝혔다. 홍성윤은 "할머니와의 기억을 노래에 담고 싶었다"며 "부모님도 현장에서 무대를 지켜봤는데 고생했다고 말해줘서 기뻤다"고 전했다.

홍성윤은 국악 출신으로 트롯에 도전한 배경도 언급했다. 그는 "국악도 삶과 밀접한 가사를 담은 노래가 많다"며 "그런 점이 트롯과 비슷해 감정을 표현하는 데 도움이 되는 것 같다"고 말했다.

이어 "국악과 트롯을 함께 하는 것은 큰 영광"이라며 "대중에게 더 편하게 다가갈 수 있는 음악을 하고 싶다"고 덧붙였다.

한편 '미스트롯4'는 최고 시청률 18.4%를 기록하며 큰 화제를 모았다. TOP5는 갈라쇼와 전국 투어 콘서트, 스핀오프 프로그램 등을 통해 팬들과 만날 예정이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



