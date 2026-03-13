이용진, 김창열 면전서 욕설 후 '15초 정적'의 공포..."진짜 클일 날 뻔"

[스포츠조선 김준석 기자] 이용진이 가수 김창열에게 욕을 했다가 분위기가 얼어붙었던 아찔한 일화를 공개했다.

이용진은 12일 유튜브 채널 '입만열면'을 통해 공개된 영상에서 김원훈과 함께 '무례한 개그 때문에 사이가 불편해진 사람이 있다'는 주제로 이야기를 나눴다.

이날 이용진은 과거 tvN 예능 프로그램 '택시' 촬영 당시를 떠올렸다.

그는 "이영자 선배님, 김창열 형과 함께 촬영을 했다"고 말문을 열었다.

이어 "노래방 촬영이었는데 이영자 선배님이 '이걸 방송에 어떻게 쓰냐. 너희 노래방에서 노는 것처럼 욕도 좀 하고 편하게 해라. 창열이한테도 욕해봐라'라고 하셨다"고 당시 상황을 설명했다.

이에 이용진은 김창열의 히트곡 '런 투 유'를 틀어 달라고 한 뒤 "김창열, 노래 안 하고 뭐 해!"라며 욕을 섞어 장난을 쳤다고 밝혔다.

하지만 예상치 못한 반응이 돌아왔다. 이용진은 "그랬더니 김창열 형이 취소 버튼을 누르더니 정색을 하고 15초 정도 아무 말도 안 했다"며 "큰일 날 뻔했다"고 말했다.

결국 이용진은 곧바로 김창열에게 정식으로 사과하며 상황을 수습했다고 전해 웃음을 자아냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

