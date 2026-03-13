‘미스트롯4’ 길려원, 에이스전 회상하다 눈물 “팀에 영향 미칠까 부담”
[스포츠조선 조민정 기자] '미스트롯4' 최종 4위를 차지한 길려원이 경연 도중 겪었던 어려움을 떠올리며 눈물을 보였다.
13일 오후 서울 금천구 TV조선 가산 스튜디오에서는 TV CHOSUN '미스트롯4' TOP5 기자간담회가 진행됐다. 이날 자리에는 진(眞) 이소나, 선(善) 허찬미, 미(美) 홍성윤, 4위 길려원, 5위 윤태화가 참석해 경연을 마친 소감과 비하인드를 전했다.
길려원은 에이스전 무대를 회상하며 당시 좋지 않았던 몸 상태를 언급했다. 그는 "병원도 다니면서 컨디션을 회복하려 노력했지만 몸이 잘 낫지 않았다"며 "잘하는 언니들 사이에서 부담도 컸던 것 같다"고 털어놨다.
이어 "그동안 정통 트롯 위주의 무대를 보여드렸는데, 그때는 '이렇게 열심히 하는구나'라는 모습을 보여드리고 싶어서 새로운 가요에 도전했다"며 "그러다 보니 더 힘들었던 것 같다"고 말했다.
이야기를 이어가던 길려원은 당시 상황을 떠올리며 결국 눈물을 쏟았다. 그는 "그때 생각만 하면 지금도 눈물이 난다"며 함께했던 팀원들에게 미안한 마음이 컸다고 밝혔다.
길려원은 "언니들과 오랫동안 연습하며 새벽까지 준비했는데 제가 팀에 부담이 될까 봐 많이 걱정했다"며 "그 경험을 통해 무대에 서기 위해서는 컨디션 관리도 정말 중요하다는 것을 배웠다"고 말했다.
한편 '미스트롯4'는 최고 시청률 18.4%를 기록하며 큰 화제를 모았다. 길려원을 포함한 TOP5는 갈라쇼와 전국 투어 콘서트, 스핀오프 프로그램 등을 통해 팬들과 만날 예정이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
