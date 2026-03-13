아옳이, 50kg 찍고 비상..불룩 뱃살 공개→"얼굴 필러 느낌" 고백

[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 유튜버 아옳이가 체중이 50kg까지 늘어난 근황을 공개하며 불룩해진 뱃살과 외모 변화에 대한 솔직한 심경을 털어놨다.

12일 아옳이의 유튜브 채널에는 '일주일 -3kg 보장. 아옳이가 정착한 다이어트 푼다!'라는 제목의 영상이 올라왔다.

아옳이는 "요새 많이 먹었나보다. 제가 살쪘을 때는 주로 '성형했냐'는 댓글이 많이 달린다. 나는 살찌면 얼굴이 필러 맞은 사람처럼 된다"라며 "하지만 저는 다이어트도 잘 한다"면서 자신만의 다이어트 법을 공개했다.

체중계 위에 올라선 아옳이의 몸무게는 50kg이었다. 그는 "제가 화면에서 예쁘게 나오는 몸무게는 딱 45kg이다. 살면서 몸무게 앞자리가 5가 된 적이 한번도 없는데 최근 많이 먹어 체중이 늘었다"며 다이어트 도전에 나선 이유를 설명했다.

아옳이는 살찐 아랫배의 모습도 솔직하게 공감했다. 그는 "저는 살 찌면 얼굴과 배에만 찐다"고 토로했다.


이후 식단 조절과 공복 유지, 운동 등을 병행한 일주일 관리 과정을 브이로그 형식으로 전했다.

그는 다이어트의 핵심으로 마인드 컨트롤을 강조했다. 아옳이는 "다이어트는 힘들다고 생각하면 스트레스만 받는다. '살 빼는 건 쉽다'고 긍정적으로 생각하는 것이 중요하다"고 말했다. 이어 하루 두 끼 식단을 기본으로 ▲한 끼는 먹고 싶은 음식 섭취(평소 양의 약 70% 수준) ▲나머지 한 끼는 채소와 단백질 위주의 '클린식'으로 구성하는 방식을 소개했다.

또 저녁 6시 이후부터 다음날 정오까지 약 17~18시간 공복 유지를 실천하고, 간식은 단백질 식품이나 저당 젤리 등으로 대체했다고 설명했다. 여기에 아침 공복 유산소와 주 3회 무산소 운동을 병행해 체중 감량 효과를 높였다고 덧붙였다.


다이어트 종료 후 체중을 측정한 아옳이는 "예상대로 약 3kg 정도 빠졌다"며 달라진 턱선과 허리라인 변화를 공개했다. 그는 "촬영이나 중요한 일정이 있을 때는 체중을 더 감량해 45kg대까지 관리한다"고 자신의 체중 관리 루틴을 전했다.

특히 아옳이는 "매일 체중을 재기보다 시작과 마지막에만 확인하는 것이 멘탈 관리에 도움이 된다"고 조언했다.

