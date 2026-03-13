구혜선, 퍼스널 컬러는 카이스트 블루 ‘찰떡 소화’..“기부자 목도리 받았어요”

기사입력 2026-03-13 15:59


구혜선, 퍼스널 컬러는 카이스트 블루 ‘찰떡 소화’..“기부자 목도리 받…

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 구혜선이 '기부자 목도리'를 기념품으로 받았다고 밝혔다.

구혜선은 13일 개인 계정에 "기부자 목도리를 선물 주셔서 감사합니다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 구혜선은 학사모와 졸업 가운을 착용한 채 포즈를 취하고 있다.

특히 'KAIST'라고 적힌 푸른색 긴 목도리를 두른 모습이 눈길을 끈다.

한편 구혜선은 지난해 스승의 날을 맞아 카이스트 문술미래전략대학원 동기들과 함께 학교 발전기금에 기부했다.

그는 개인 계정을 통해 기부 인증 사진과 함께 "금액은 적지만 꾸준히 실천하자는 결심을 담았다"며 지도 교수들에 감사 인사를 전했다.

구혜선은 성균관대학교를 졸업한 뒤 한국과학기술원 과학저널리즘 대학원에 진학했다. 이후 공학 석사 과정을 마치고 지난 1월 조기 졸업했다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰③] '아너' 정은채 "♥김충재 응원, 힘들 게 뭐가 있어..고마울뿐"

2.

박명수, '왕사남' 장항준 감독에 팩폭…"호랑이 CG 그게 뭐야"

3.

‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황

4.

故 김새론은 말이 없을 뿐..김수현 “28억 못 줘, 미성년 교제 루머 사실무근”

5.

황보라母, 사고로 시퍼런 턱멍에도 손자 걱정...눈물 흘리며 "첫 낮잠 괜찮나"

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰③] '아너' 정은채 "♥김충재 응원, 힘들 게 뭐가 있어..고마울뿐"

2.

박명수, '왕사남' 장항준 감독에 팩폭…"호랑이 CG 그게 뭐야"

3.

‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황

4.

故 김새론은 말이 없을 뿐..김수현 “28억 못 줘, 미성년 교제 루머 사실무근”

5.

황보라母, 사고로 시퍼런 턱멍에도 손자 걱정...눈물 흘리며 "첫 낮잠 괜찮나"

스포츠 많이본뉴스
1.

"오타니 어떻게 상대하냐고? 전 타석 볼넷 주지" 도발에 안넘어간 대인배 "당신 배트 만질 것"

2.

'아직 1구도 안 던졌는데…' 롯데 한동희, 경기 시작 직전 긴급 교체 왜? 박승욱 투입 [부산현장]

3.

"오히려 지금 매 맞는 게 낫다" 완벽주의자인가? '위태위태' 야심차게 고른 아쿼의 갈짓자 행보, 그런데 상대팀 반응은 '우와', 베테랑 사령탑, 눈 하나 깜짝 안한다

4.

'월드컵 우승 하겠습니다' 일본 이러다 대국민 사과각, 쿠보-미토마-도안 '일본 3대장' 합쳐도 겨우 손흥민급...최강 자부 2선 부진 한숨

5.

SSG 김재환, 이적 후 첫 홈런 쾅! '챔필 가볍게 넘겼다' [광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.