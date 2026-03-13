'메소드연기' 이동휘 "이동휘役 연기? 두 번 다시 하고 싶지 않아"

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이동휘가 영화 '메소드연기'를 통해 본인을 연기한 소감을 전했다.
이동휘는 자신의 이름을 내건 캐릭터 이동휘 역을 맡아, 극 중에서 실제와 허구를 오갔다. 그는 "시나리오 기획단계부터 참여했는데, 오로지 배우의 고민과 고충만 담겨 있지 않았으면 했다. 많은 분들이 영화를 보시면서 하고 싶은 것과 해야 하는 일 사이에서 갈등하는 지점을 공감해 주셨으면 했다. 저에게도 참 애정이 있던 시나리오였다"며 "또 코미디를 연기하는 데 있어서는 저도 잠깐이나마 혼란스러움을 겪었던 건 맞지만, 우울감보단 되레 감사한 마음이 컸다. 저에게 기회가 주어졌다는 것조차 감사한 마음이 들었다"고 전했다.
이어 본인을 연기한 소감에 대해선 "아예 모르는 직업을 공부해서 연기하는 것보단, 저라는 사람으로부터 출발해서 그 안에서 창의력을 발휘해 보면 좋을 것 같았다. 저를 연기하는 게 어려운 일이더라. 정확하게 어떠한 면까지 보여드려야 할지 우려가 컸다. 아마 이번 작품 이후로는 두 번 다시 저를 연기하는 일은 아마 없지 않을까 싶다"고 쑥스러워했다.