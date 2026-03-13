'메소드연기' 이동휘 "이동휘役 연기? 두 번 다시 하고 싶지 않아"

'메소드연기' 이동휘 "이동휘役 연기? 두 번 다시 하고 싶지 않아"
사진 제공=㈜바이포엠스튜디오

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이동휘가 영화 '메소드연기'를 통해 본인을 연기한 소감을 전했다.

이동휘는 13일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '메소드연기' 언론·배급 시사회에서 "'메소드연기'는 저라는 사람으로부터 출발해서 그 안에서 창의력을 발휘한 영화"라며 "아마 이번 작품 이후로는 두 번 다시 저를 연기하는 일은 없지 않을까 싶다"고 했다.

18일 개봉하는 '메소드연기'는 코미디로 떴지만 코미디가 하기 싫은 '웃기는 배우' 이동휘가 진정성 있는 연기로 인정받기 위해 역할에 과몰입하면서 벌어지는 이야기를 담은 작품으로, 이기혁 감독이 메가폰을 잡았다.

이동휘는 자신의 이름을 내건 캐릭터 이동휘 역을 맡아, 극 중에서 실제와 허구를 오갔다. 그는 "시나리오 기획단계부터 참여했는데, 오로지 배우의 고민과 고충만 담겨 있지 않았으면 했다. 많은 분들이 영화를 보시면서 하고 싶은 것과 해야 하는 일 사이에서 갈등하는 지점을 공감해 주셨으면 했다. 저에게도 참 애정이 있던 시나리오였다"며 "또 코미디를 연기하는 데 있어서는 저도 잠깐이나마 혼란스러움을 겪었던 건 맞지만, 우울감보단 되레 감사한 마음이 컸다. 저에게 기회가 주어졌다는 것조차 감사한 마음이 들었다"고 전했다.

이어 본인을 연기한 소감에 대해선 "아예 모르는 직업을 공부해서 연기하는 것보단, 저라는 사람으로부터 출발해서 그 안에서 창의력을 발휘해 보면 좋을 것 같았다. 저를 연기하는 게 어려운 일이더라. 정확하게 어떠한 면까지 보여드려야 할지 우려가 컸다. 아마 이번 작품 이후로는 두 번 다시 저를 연기하는 일은 아마 없지 않을까 싶다"고 쑥스러워했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

