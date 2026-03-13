박한별, 스태프에 독설날렸다 "최악이다, 나중에 어떻게 살려고 그래"
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박한별이 다이어트하는 스태프에 일침을 날렸다.
13일 박한별의 유튜브 채널에서는 '두쫀쿠 지금 만들면 많이 늦었나요?'라는 제목의 영상이 게재됐다.
박한별은 부기 빼는 데에 도움이 된다는 제주 돌외잎 차를 우려 마셨다. 제작진에게도 차를 나눠준 박한별은 "하루에 차처럼 한두 잔 마신다고 될 게 아닌 거 같고 냉장고에 넣어두고 물 대신 마시면 좋을 거 같다. 이렇게 드시라"고 권유했다.
이어 다이어트 팁을 공유하겠다는 박한별은 "올리브오일을 그냥 먹으면 좋다 해서 생으로도 먹어봤는데 너무 힘들지 않냐. 평상시에 요리할 때 올리브오일로 해서 먹으면 되지 않을까 했는데 올리브오일이 가열이 되면 폴리페놀이랑 올레산 성분이 날아가서 효과가 없어진다더라"라며 올리브오일과 파인애플 효소가 같이 들어있는 영양제를 추천했다.
박한별은 "배가 고프지 않아도 끼니 되면 밥을 챙겨 먹는 사람들이 날씬한 사람들 많다. 저도 무조건 끼니 때마다 먹는다. 배가 안 고파도 그 시간 되면 일정 양을 먹는다"고 밝혔다.
박한별은 다이어트 경험에 대해 "극단적으로 다이어트해본 건 데뷔할 때 빼고는 없다. 너무 힘들지 않냐. 극단적인 다이어트를 하기 싫어서 꾸준히 살이 안 찌는 루틴을 만들어놓는다. 어쩌다가 찐 거 같으면 본인이 제일 먼저 알지 않냐. 하루 이틀만 조금 덜 먹거나 조금만 식단 신경 써도 금방 빠진다"며 제작진에게 "다이어트한다 하지 않았냐. 뭐하냐"고 물었다.
제작진은 "저는 식단. 운동은 안 한다. 운동 싫다. 운동 절대 안 할 거다"라고 말했고 박한별은 "최악이다"라고 깜짝 놀랐다. 박한별은 "먹는 거 줄이고 운동 안 하는 게 최악인데 어떻게 살려고 그러냐. 10년 뒤에 폭삭 늙겠네"라며 "꾸준히 해야 한다. 운동해야 한다"고 일침을 날렸다.
