임하룡, 조세호 결혼식은 갔는데…남창희 결혼식 불참 "모두가 찾았다"
[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 임하룡이 절친한 후배 남창희의 결혼식에 불참한 이유를 밝혔다. 13일 유튜브 채널 '임하룡쇼'에서는 '왜 이제 왔어! 기다렸잖아!!'라는 제목의 영상이 게재됐다.
게스트 송은이를 만난 임하룡은 "맨날 경조사에서만 보고"라며 반가워했다. 이에 송은이는 "왜 창희 결혼식은 안 오셨냐. 모두가 오빠를 찾았다"고 '프로 참석러'로 유명한 임하룡이 남창희 결혼식에 불참했다고 밝혔다.
임하룡은 "그날 선약이 누구였냐 하면 송창식, 윤형주 팔순잔치가 열렸다. 그게 5시 약속이었다. 거길 갔다가 갈 수가 없더라"라며 "코미디계에서 (초대 받은 사람이) 이홍렬, 김학래, 김승현 이렇게 몇 명인데 식사 선약이 되어있더라. 그래서 문자만 보내고 꽃만 보냈다. 미안했다"고 털어놨다.
송은이는 "자리를 보다 보니까 김수용 오빠가 제일 고참인 거다. 그래서 '어떻게 하다 보니까 오빠가 제일 고참이다'라고 하니까 '하룡이 형이 안 왔다'더라"라며 "그래서 어디 경조사 가면 묻게 된다. 오빠는 왔다 갔냐고"라고 밝혔다.
이야기를 듣던 임하룡은 "내 마지막 소원이 은이 결혼식에 가는 것"이라 말했고 송은이는 "됐다. 글렀다. 포기해라"라고 단호하게 말해 웃음을 안겼다.
한편, 개그맨 남창희는 지난달 배우 출신 윤영경과 결혼했다. 윤영경은 2014년 MBC '무한도전-홍철아 장가 가자' 특집에 출연, 아이유를 닮은 외모로 '한강 아이유'라 불리며 화제가 됐다. 현재 윤영경은 공무원인 것으로 알려졌다.
