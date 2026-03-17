풍자, "이게 성공이지" 지갑 활짝 열었다..."이러려고 돈 벌었다"

기사입력 2026-03-17 15:49


풍자, "이게 성공이지" 지갑 활짝 열었다..."이러려고 돈 벌었다"

[스포츠조선 김수현기자] 유튜버 풍자가 통 큰 결제로 쇼핑 플렉스를 선보였다.

16일 풍자의 유튜브 채널에서는 '쇼핑DAY 빈티비샵부터 가구 쇼핑'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 풍자는 "오늘은 제가 돈을 좀 쓰러 왔다. 벌어서 뭐하냐. 좀 써야지"라며 '플렉스'를 예고했다.

풍자는 "나 이사한지 6개월이 넘었다. 집도 그렇고 사무실도 그렇게 지금 이사한지가 6개월이 넘었는데 아직도 정리가 안됐다"라 고백했다.

이어 "그래서 오늘 쇼핑은 그런 내가 사용할 수 있는 걸 좀 사보려고 한다. 집하고 사무실에 좀 꾸밀 수 있는"이라고 다짐했다.

그는 "제가 가보고 싶었던 곳이다"라며 매장으로 향했다. 풍자는 "저희가 이제 또 다른 쇼핑을 가야한다"며 의자를 사야한다고 말했다.

풍자는 "우리 사무실에 내 의자가 6년 전, 7년 전 의자다. 정확히 기억하는 게 전 남자친구랑 커플 의자였다. 그래서 제가 기억을 한다. 좀 때도 타고 그래서 의자를 바꿔야겠다 싶다"라 밝혔다.

평소 눈 여겨보던 브랜드에 도착한 풍자는 "이 브랜드 평판이 너무 좋다. 리뷰가 너무 좋더라. 그래서 여기 한 번 꼭 와보고 싶었는데, 내가 앉아보고 체험을 할 수 있는 곳이라더라. 내 체형에 맞게 의자를 골라가지고 겟하면 될 거 같다"라 설명했다.


풍자, "이게 성공이지" 지갑 활짝 열었다..."이러려고 돈 벌었다"

풍자는 "나도 인터넷 방송을 오래 했지 않냐. 보통 화이트 아니면 블랙에 국한 되어 있는데 여기는 색이 굉장히 많다"라고 감탄했다.

체형마다 다르게 추천하고 있는 의자들. 풍자는 "이래가지고 맞춤 의자라 하는 구나"라며 신기해 했다.

소재부터 마음에 드는 고급 의자에 앉은 풍자는 "이런 말 해도 되나 모르겠다. 백허그 하는 느낌이다. 남자친구가 뒤에서 나를 안아주는 느낌이다"라며 만족스러워 했다.

이어 "근데 내 덩치가 웬만한 남자가 뒤에서 나를 이렇게 못 껴안는다. 근데 이 의자는 나를 껴안네"라 해 웃음을 자아냈다.

다음 의자 역시 마음에 쏙 들었다. 풍자는 "안마 의자가 따로 없다. 진짜 편하다. 대박이다. 진짜 이건 거짓말 안 하고 제가 앉아본 의자 중에 제일 편하다. 나 진짜 너무 놀랐다"라며 감탄을 연발했다.

풍자는 "내 덩치가 작은 덩치가 아니잖아. 나를 딱 받쳐 주면서 약간 그 쫀쫀한 그게 있다"면서 "일이고 뭐고 나 여기서 한숨 자고 싶다 그냥. 너무 편하다"라며 의자를 온몸으로 만끽했다.

풍자는 "의자가 너무 편하다. 이게 성공이지 뭐 다른 게 성공이냐. 이러려고 내가 열심히 일했구나 싶은 거다"라며 의자 구매를 다짐했다.

그는 자기 의자 뿐만 아니라 매니저의 의자까지 플렉스 하며 재력을 자랑하기도 했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"시母=숙주" '이숙캠' 걱정부부, 결국 이혼한다 "방송 때문에 사이 더 악화"

2.

'3주택' 황현희, '집 안팔고 버틴다' PD수첩 인터뷰 갑론을박..."주거 안정 저해 vs 세금 내면 자유"

3.

이장우, 순댓국집 식자재 미정산 논란 "8개월째 4천만원 못 받아"

4.

"딸 심장수술 앞두고 집 나갔다"...박재현 이혼 전말에 '경악' (X의 사생활)

5.

남창희, '초호화 결혼식' 동시에 '딸바보' 예약했다..."장인어른 반대 극복"

연예 많이본뉴스
1.

"시母=숙주" '이숙캠' 걱정부부, 결국 이혼한다 "방송 때문에 사이 더 악화"

2.

'3주택' 황현희, '집 안팔고 버틴다' PD수첩 인터뷰 갑론을박..."주거 안정 저해 vs 세금 내면 자유"

3.

이장우, 순댓국집 식자재 미정산 논란 "8개월째 4천만원 못 받아"

4.

"딸 심장수술 앞두고 집 나갔다"...박재현 이혼 전말에 '경악' (X의 사생활)

5.

남창희, '초호화 결혼식' 동시에 '딸바보' 예약했다..."장인어른 반대 극복"

스포츠 많이본뉴스
1.

하나도 안 죄송합니다! 日모욕→기자회견 히죽히죽 대충격! "오늘도 춤판 벌였다" [마이애미 현장]

2.

대통령 체포했더니 결승에 왔어? 트럼프 대충격 반응, 축하인가 조롱인가 → "자꾸 좋은 일이 일어나네요?" [마이애미 현장]

3.

"김도영 DH 괜찮냐고 상의좀 해보겠습니다" 5할 미친 기세 3루수 등장에, 이범호 감독 '함박웃음' [창원 현장]

4.

'베네수엘라 역대 최초' 前 한화 투수가 역사 쓸 줄이야…한국 다시 올 생각 있나

5.

[단독]'축구천재에서 프로사령탑으로' 박주영, 2026년 P급 지도자 강습회 전격 합격…정조국-최효진-마철준도 수강생 선정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.