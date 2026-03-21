방탄소년단(BTS), 3년 5개월만의 컴백...광화문 휘감은 아미들의 함성[BTS 컴백 화보]
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그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 'BTS' 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG)을 펼쳐졌다. BTS의 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국이 공연을 펼치고 있다. 2026.03.21. 사진공동취재단
그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 'BTS' 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG)이 펼쳐졌다. BTS의 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국이 공연을 펼치고 있다.
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그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 'BTS' 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG)을 펼쳐졌다. BTS의 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국이 공연을 펼치고 있다. 2026.03.21. 사진공동취재단
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그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 'BTS' 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG)을 펼쳐졌다. BTS의 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국이 공연을 펼치고 있다. 2026.03.21. 사진공동취재단
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그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 'BTS' 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG)을 펼쳐졌다. BTS의 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국이 공연을 펼치고 있다. 2026.03.21. 사진공동취재단
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그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 'BTS' 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG)을 펼쳐졌다. BTS의 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국이 공연을 펼치고 있다. 2026.03.21. 사진공동취재단
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|방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문광장에서 컴백 기념 공연인 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 펼치고 있다. 2026.3.21 사진공동취재단
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|방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문광장에서 컴백 기념 공연인 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 펼치고 있다. 2026.3.21 사진공동취재단
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|방탄소년단(BTS)이 21일 오후 서울 광화문 광장에서 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)' 앨범 발매를 기념해 컴백 무대에 오른 가운데 공연 리허설 도중 발목 부상을 입은 멤버 RM이 의자에 앉아 공연을 선보이고 있다. 방탄소년단은 오후 8시부터 약 1시간에 걸쳐 신곡과 히트곡 무대를 선사한다. 2026.03.21 사진공동취재단
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그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 'BTS' 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG)을 펼쳐졌다. BTS의 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국이 공연을 펼치고 있다. 2026.03.21. 사진공동취재단
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|21일 서울 종로구 광화문광장에서 BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)이 열리고 있다. <2026.03.21 사진공동취재단>
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|3년 9개월 만에 완전체로 복귀하는 방탄소년단(BTS)의 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG' 공연이 21일 서울 광화문광장 일대에서 펼쳐지는 가운데 팬덤 '아미(ARMY)'가 응원봉을 빛내고 있다. 이번 공연은 세계 190개국에 생중계된다. 2026.03.21 사진공동취재단
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|21일 서울 종로구 광화문광장에서 BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)이 열리고 있다. <2026.03.21 사진공동취재단>
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|3년 9개월 만에 완전체로 복귀하는 방탄소년단(BTS)의 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG' 공연이 21일 서울 광화문광장 일대에서 펼쳐지고 있다. 이번 공연은 세계 190개국에 생중계된다. 2026.03.21 사진공동취재단
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|방탄소년단(BTS)이 21일 오후 서울 광화문 광장에서 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)' 앨범 발매를 기념해 컴백 무대를 선보이고 있다. 방탄소년단은 오후 8시부터 약 1시간에 걸쳐 신곡과 히트곡 무대를 선사한다. 2026.03.21 사진공동취재단
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