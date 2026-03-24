'11살 연하♥' 김종민, 결혼 2년만 아빠 되나..."4월 임신해서 내년 출산 계획" ('슈돌')

기사입력 2026-03-24 08:19


'11살 연하♥' 김종민, 결혼 2년만 아빠 되나..."4월 임신해서 내…

[스포츠조선 정안지 기자]'슈퍼맨이 돌아왔다'의 MC 김종민이 "내년에 아빠가 될 예정이다"라고 밝힌다.

오는 25일(수) 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 614회는 '아빠 체험하러 왔습니다!'편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께하는 가운데, MC 김종민이 강단둥이남매를 만나 아빠 연습에 돌입한다.

지난해 4월 20일 11세 연하 연인과 결혼, 현재 48세로 늦깎이 아빠 준비생인 김종민은 구체적인 2세 계획을 밝히며 아빠 연습에 열의를 불태운다. 그는 "오는 4~5월 임신해서 내년 출산을 계획하고 있다"며 구체적인 임신과 출산 시기를 밝힌 데 이어 "딸 하나 아들 하나를 낳고 싶다"며 예비 아빠로서의 원대한 꿈을 드러낸다.

특히 김종민은 "자연임신이 목표"라면서 "설탕과 밀가루를 줄이는 등 건강 관리에 힘쓰고 있다"라고 2세를 만들기 위해 각고의 노력을 고백한다. 이에 내년 출산을 목표로 한 김종민의 노력이 좋은 소식으로 이어질 수 있을지 기대를 모은다.

김종민은 "강단둥이남매에게 좋은 기운을 받고 싶다"라며 아빠 연습 첫 시작부터 고난도인 쌍둥이 육아에 도전해 눈길을 끈다. 강단둥이남매를 만나기에 앞서 손씻기부터 가글, 체온 체크까지 직접 챙기며 신생아 방문 수칙을 마스터해 아빠 준비 우등생으로 거듭난다. 만반의 준비를 하고 강단둥이남매를 찾아온 김종민의 첫 아빠 연습은 성공적으로 펼쳐질 수 있을지 기대를 자아낸다.

김종민의 구체적인 2세 계획과 강단둥이남매와 함께한 첫 아빠 연습은 '슈돌' 본방송에서 만날 수 있다.

anjee85@sportschosun.com

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