'기러기 아빠' 정형돈, 결국 '돈까스' 재도전 선언 "저 다시 팝니다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 정형돈이 돈까스 판매를 다시 선언했다.

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3일 유튜브 채널 '정형돈의 제목없음TV'에는 '실업자는 확정입니다. 가난한 백수VS 부유한 백수. AI시대 우리의 미래는?' 영상이 공개됐다.

이날 정형돈은 본격적인 내용에 앞서 "개인적으로 뭐 이런 말씀을 안 드리고 싶었는데 채널 색깔도 있고 방향성도 있고 저와 함께 많은 분이 고생하고 있어서 이 자리를 빌려 한 말씀 드리겠다"고 진지한 모습을 보였다.

이어 "저 다시 돈까스 팝니다"라고 선언했다. 그러면서 오는 5일 홈쇼핑을 통해 판매될 예정임을 전했다.

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앞서 지난 2011년 정형돈은 '도니도니 돈까스'를 론칭한 바 있다. 홈쇼핑 출시 1년만에 누적 판매량 500만 팩을 넘어서며 많은 인기를 얻었으나, 2013년 돈까스 제조업체 모 대표는 육류 함량 미달 혐의로 불구속기소 됐다.

정형돈은 제조업체를 바꿔 2018년 다시 선보였으나 판매 재기 2년여 만에 제품 일부에서 장출혈성 대장균이 검출돼 해당 제품에 판매중단과 회수 조처가 들어갔다.

한편 방송 작가 출신인 한유라는 2009년 정형돈과 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다. 한유라와 두 딸은 현재 미국 하와이에 거주 중이며, 정형돈은 한국과 하와이를 오가며 생활하고 있는 것으로 전해졌다.

olzllovely@sportschosun.com