예고 한 방에 뒤집혔다...양상국 "母, 30초 등장에 180도 돌변" (놀뭐)

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[스포츠조선 김수현기자] 양상국이 어머니의 '태세전환'으로 모두를 '빵' 터지게 했다.

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4일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 '찰스 왕세자' 닮은꼴인 '김해 왕세자' 양상국의 서울 행차 편으로 꾸며졌다.

이날 유재석은 양상국에게 "어머님이 원래는 '놀면 뭐하니?' 안보셨다면서"라 말을 했다.

이에 양상국은 "왜냐하면 제가 나가기 전 주에 우연히 고향 김해에 갔다. 엄마한테는 내가 '놀면 뭐하니?'에 나간다는 말을 안하고 '놀면 뭐하니?'를 모니터링 하고 있었는데 엄마가 '아이고~ 국아. 나는 저게 무슨 재미인지 모르겠다'라 하시더라"라 털어놓았다.

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이어 "그래서 일부러 아무말 안했다. 근데 그 주 예고에 제가 나오는지 몰랐다. 그래서 다음주 예고에 내가 나오자 마자 '아이고 국아~ 너무 재밌다!'라 하셨다"라 해 웃음을 자아냈다.

양상국은 "제가 한 30초 나왔는데 깔깔깔 웃으셨다"라며 완전히 180도 달라진 어머니의 태도를 전했고, 허경환은 "엄마는 엄마다"라고 끄덕였다.

유재석은 "상국이가 예고로 나온 편이 명수형 준하형 나온 편이었다"라며 양상국 전 특집이 가장 셌던 '명수 준하편'이었음에 감탄했다.

양상국은 "그 편이 셌다. 제 입장에서는 박명수 정준하 선배가 나오고 더 센 출연자가 나와야 한다고 생각했다. 근데 저를 쓰실 줄 몰랐다"라 고백했다.

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이에 하하는 "그건 사실 쉬어가는 코너였다"라 했고 허경환도 "대박 상품도 실패에서 나오는 경우가 있다"라고 깐족대 웃음을 안겼다.

shyun@sportschosun.com