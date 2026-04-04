"BTS 제쳤다" 양상국, 1위 찍더니..."강남보다 큰 집 이사"

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[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 양상국이 BTS를 제치고 화제성 1위에 오른 비화에 이어 이사 소식까지 전했다.

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4일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 '찰스 왕세자' 닮은꼴인 '김해 왕세자' 양상국의 서울 행차 편으로 꾸며졌다.

'김해 프린스'로 많은 사랑을 받은 양상국은 "'놀뭐' 방송이 나간 날이 BTS 공연날이었다. 이틀 전부터 BTS가 상위권이었는데 내가 그걸 뚫고 1위로 올라갔다"라고 너스레를 떨었다.

최근 서울시 강남구 역삼동에서 교외로 이사를 갔다는 양상국은 집에 필요한 '왕세자 선물 리스트'를 공개했다.

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하지만 왕세자치고는 소박한 선물들. 양상국은 "웬만한 살림살이는 이미 있다. 근데 전보다 큰 집을 가다보니까 (집이) 좀 빈다. 사람들이 집에 놀러오고 싶어하는데 큰 대접이 없다"라고 설명했다.

큰 그릇에 이어 왕세자의 그릇에 맞게 커피머신까지 마련하기로 했다.

고기 자라는 가위와 수건 10개, 무드등까지 왕세자의 쇼핑이 시작됐다. 하지만 하하는 "저 이거 하나 선물로 해주실 수 있나요"라며 자기 사리사욕을 채워 웃음을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com