은지원 닮은꼴 끝판왕..."가족들도 인정" 률, 포즈·표정까지 붕어빵

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[스포츠조선 김수현기자] '은지원 닮은꼴' 률이 실제로 등장해 놀라움을 자아냈다.

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4일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 롤샷의 률이 게스트로 출연했다.

률은 박재범이 키운 4인조 보이그룹. 특히 률은 은지원과 닮은꼴로도 유명했다.

바로 은지원의 포즈를 따라하는 률에 은지원은 "저런 똘끼도 나랑 닮은 거 같다"라며 웃었다.

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"은지원이 두 명인 것 같다"는 박서진에 은지원은 "저는 이미 썩었고 여기는 팔팔한 20대다"라며 겸손하게 답했다.

그런 은지원은 문득 "률의 부모님도 우리 부모님과 닮았을까?"라고 궁금해 했다.

률은 "저희 아버지가 젊으셨을 때 강타 선배님 닮았다는 말을 많이 들으셨다더라"라 털어놓았다.

이에 박서진은 "좋겠다. 유전자 몰빵이다"라며 부러워 했다.

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'가족들의 반응'에 률은 "저희 이모가 외가 쪽인데 저보고 은지원 선배님 닮았다고 하신다"라 했고, 은지원은 "이모는 원래 외가다"라고 지적해 웃음을 자아냈다.

당황하는 률에 은지원은 "엉뚱한 것도 나랑 비슷하다"라고 감탄했다.

shyun@sportschosun.com