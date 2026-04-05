김승현♥장정윤, '가난팔이' 비난에 폭발 "친정 父도 생계 걱정, 가난하지 않아"

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김승현 장정윤 부부가 악플 피해를 호소했다.

Advertisement

5일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에서는 '악플러+불펌 쇼츠제작자+연예부기자 환상의 조합…'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

두 사람은 최근 김승현이 어머니의 캐리커쳐를 그려주고 관상도 봐준다는 농담을 한 내용이 기사화된 것을 언급하며 억울함을 토로했다. 장정윤은 "사람들은 기사 제목만 보고 '돈 못 벌어서 관상가 됐다' 이렇게 되어버렸다. 그러면 '나가서 일을 해라' 이런 식으로 악플이 달린다. 저는 제 남편이 얼마나 성실하고 열심히 일을 하고 있는지 알기 때문에 꼭 집에서 팽팽 노는 놈팽이 취급을 하니까 아내로서 너무 속상하다"며 "경제적인 부분도 너무 부족함 없이 살고 있다. 김승현 씨가 방송하고 나가서 행사하고 이러면서 돈을 버는데 마치 돈을 전혀 못 버는 사람처럼, 백수마냥 그렇게 얘기하니까 속상하다"고 털어놨다.

Advertisement

장정윤은 "'가난팔이 하지 마라' 이런 댓글도 봤는데 저희는 가난하지 않기 때문에 가난팔이를 한 적이 없다. 가난팔이 할 생각도 없다"고 단호하게 이야기했다.

이어 두 사람은 자신들과 관련된 악플을 읽어보기로 했다. "노가다라도 해야 육체가 멀쩡하지 집에서 분윳값 걱정하는 게 한심하다"라는 댓글을 읽은 장정윤은 "이런 댓글 달리면 밤에 잠이 아 올 정도로 속상하다"고 토로했다.

장정윤은 "지인들도 속는다. 저희 친정아빠도 그런다. '승현이 요즘 많이 어렵니?' 이러시더라. 왜냐면 어른들이 쇼츠 많이 보시니까. 그럴 때마다 속상하다"고 말했고 김승현은 "어르신 분들은 그런 거 보고 순수하게 잘 보고 믿으시니까"라고 털어놨다.

wjlee@sportschosun.com