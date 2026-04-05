'오상진♥' 김소영, 둘째 산후조리원에 소신 "전문가가 신생아 보는 게 좋아, 2주보단 3주"

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[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 김소영이 산후조리원 생활과 관련한 솔직한 소신을 밝혔다.

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5일 김소영은 자신의 SNS 계정에 "조리원 시작"이라는 글을 올리며 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다.

팬들이 "언니, 컨디션 괜찮아요?"라고 묻자, 김소영은 "가만히 있어도 너무 힘들다"고 솔직하게 털어놨다. 이어 "소영 씨 성격에 어떻게 3주나 조리원에 있냐"라는 질문에는 "첫째 때 제 성격이 지금과 달랐던 건가 싶다. 그때는 어떻게 잘 지냈는지 모르겠다"며 "상진이(남편)는 이제 수아(첫째)를 보러 집에 갔는데, 저 혼자 있으니 심심하다"고 답하며 조리원 생활의 고충을 전했다.

또한 한 팬이 "누가 조리원은 3주라고 기억하라고 2주한 거 후회하면서 나가면 일해야한다고 나가기 싫어한다"고 하자, 김소영은 "조리원 생활이 지루할 수는 있지만, 신생아는 하루하루 다르기 때문에 전문가들이 일주일이라도 더 봐주시면 좋다"며 "상진이 아까 나가면서 조기퇴소 금지라고 했다. 조리원 기간은 주 양육자의 휴식 기간이 아니다"라고 강조했다.

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앞서 오상진, 김소영 부부는 지난 3일 오후 4시께 건강한 남아를 출산했다. 현재 산모와 아이 모두 건강한 상태로 안정을 취하고 있으며, 가족들과 함께 기쁨을 나누고 있는 것으로 전해졌다.

이로써 오상진, 김소영 부부는 두 아이의 부모가 됐다. 지난 2019년 첫째 딸에 이어 둘째를 맞이하며 한층 더 따뜻한 가족을 이루게 됐다.

한편, MBC 아나운서 출신 선후배로 인연을 맺은 오상진, 김소영 부부는 지난 2017년 결혼해 가정을 꾸렸으며, 방송과 다양한 활동을 통해 꾸준히 대중과 소통하고 있다.