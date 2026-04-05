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[공식] 이유영, 두 아이 엄마된다.."살찐 임산부" 둘째 임신 발표

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[공식] 이유영, 두 아이 엄마된다.."살찐 임산부" 둘째 임신 발표

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이유영이 둘째 아이를 임신하며 또 한 번의 기쁜 소식을 전했다.

5일 소속사 에이스팩토리 측은 "이유영 배우가 둘째를 임신했다. 오는 9월 출산 예정"이라고 밝히며 겹경사를 알렸다.

같은 날 이유영 역시 자신의 SNS를 통해 직접 근황을 전했다. 그는 친구들과 벚꽃 데이트를 즐기는 사진과 함께 "다시 또 봄날~~ 얼마 만의 친구들과 데이트인지"라는 글을 남겼고, 여기에 "살찐 임산부"라는 재치 있는 표현을 덧붙이며 임신 사실을 유쾌하게 전해 눈길을 끌었다. 만개한 봄 풍경 속에서 여유로운 시간을 보내는 그의 모습은 보는 이들에게도 따뜻한 기운을 전했다.

특히 임신 중임에도 불구하고 밝고 자연스러운 일상을 공유하는 모습은 팬들의 축하와 응원을 이끌어내며 더욱 훈훈함을 자아냈다.

[공식] 이유영, 두 아이 엄마된다.."살찐 임산부" 둘째 임신 발표

앞서 이유영은 지난 2024년 5월 비연예인 남편과 혼인신고를 하며 부부의 연을 맺었다. 이후 같은 해 8월 첫 딸을 출산했으며, 지난해 9월 서울 모처에서 결혼식을 올리며 정식으로 부부의 시작을 알렸다.

첫 아이 출산 이후 약 1년 만에 둘째 임신 소식을 전한 이유영은 또 한 번의 경사를 맞으며 많은 축하를 받고 있다.


김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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