김구라, '투견부부' 역대급 과거사에 과몰입 "이혼 경력에 자녀 속여, 막장 드라마인 줄"

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[스포츠조선 이지현 기자] 'X의 사생활' MC 김구라가 아직도 끝나지 않은 '투견부부'의 감정 전쟁에 황당함을 드러내면서도, 핵심을 찌르는 조언으로 흐름을 단단히 잡는다.

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7일(화) 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN 이혼 부부들의 입장 정리 리얼리티 'X의 사생활' 4회에서는 '투견부부' 진현근-길연주가 출연해, '이혼숙려캠프'(이하 '이숙캠') 이후에도 이어진 파국의 뒷이야기를 낱낱이 공개한다.

이날 김구라는 스튜디오에 등장한 길연주를 보자마자 "얼굴이 많이 좋아졌다"며 지난주 방송을 소환한다. 길연주는 "이혼하고 나서 좋아졌다"며 시작부터 '노필터 입담'으로 웃음을 안긴다. 이후 진현근이 VCR을 통해 등장, '소개팅 어플'로 시작된 길연주와의 첫 만남부터 혼전임신 결혼까지의 과정을 담담히 풀어낸다. 그는 길연주는 몰랐던 5천만 원 빚을 고백하며 복잡했던 과거를 꺼낸다. 앞서 배우자의 빚 문제에 "진짜 돌아버린다"고 '격공'한 김구라는 이날은 "진현근 씨가 아주 잘못한 건 맞다"면서도 "그런데 길연주 씨도 '이숙캠'을 통해 (대중의) 뭇매를 맞은 이유가 있다"고 짚어 긴장감을 끌어올린다.

이어 '역대급' 싸움의 기록이 공개된다. 진현근은 "싸울 때마다 경찰이 왔다"며 두껍게 쌓인 신고서를 공개한다. 또 "술 마신 전처에게 맞아 안와골절까지 겪었다"며 진단서를 공개한 것은 물론 상견례 자리에서 뺨까지 맞았다는 폭로가 더해지자 스튜디오는 술렁인다. 김구라는 "어떻게 보면 '투견' 단어는 길연주 씨 쪽에 가깝다. 악플이 아닌 측은지심을 받을 상황인데 지지받지 못한 건…"이라며 깊은 조언을 건네고, 길연주 역시 스스로를 돌아본다.

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하지만 분위기는 곧 반전된다. 진현근은 "이혼 서류를 떼다 보니 숨겨온 과거가 드러났다"며 자신이 길연주와의 결혼생활 내내 속였던 '이혼 경력'과 '숨겨둔 자녀'의 존재를 고백한다. 김구라는 "막장 드라마 단골 스토리다. 너무 말도 안 되는 얘기"라며 과몰입한다. 또 길연주가 '이숙캠' 출연을 제안했다는 사실도 드러난다. 진현근은 "방송에 나가기 싫었다. 잘 살아보자고 해서 믿었는데 나를 욕받이로 세우려 했다"며 억울함을 토로한다. 하지만 정작 '이숙캠' 출연 후 악플은 길연주에게 쏟아졌다고. 진현근은 "(길연주는) 셀럽도 돼보고 싶었던 것 같은데 내 SNS 팔로우 수가 길연주의 2배가 됐다"고 밝힌다. 이에 김구라는 "뭐 이런 대결을 했어~"라며 황당함을 감추지 못해 웃음을 안긴다.

웃음도 잠시, 진현근은 "그 이후로 또 싸움이 시작됐다"며 끝나지 않은 갈등을 예고한다. 방송을 통해 처음 밝혀지는 '투견부부'의 네버엔딩 후폭풍은 7일(화) 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN 'X의 사생활' 4회에서 확인할 수 있다.

olzllovely@sportschosun.com