서경석, 수험생들 사이 입소문 제대로 터졌다…예능 출연보다 뜨거운 반응

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그맨 서경석이 예능이 아닌 '강의력'으로 주목받고 있다. 남다른 수업법으로 수강 인증과 합격 후기가 쏟아지고 있다.

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최근 서경석은 개인 유튜브 채널 '그래서경석'을 통해 한국사 콘텐츠를 선보이며 한국사를 공부하는 수험생들 사이에서 입소문을 타고 있다. 그가 직접 수업에 나선 강의 영상들이 꾸준히 관심을 모으는 분위기다.

이가운데 서경석의 한국사능력검정시험 대비 강의는 "이해가 쉽다"는 반응이 이어지고 있다. 서경석은 실제로 관련 수험서를 출간한 경험을 바탕으로 시험에 필요한 핵심을 짚어주는 방식으로 강의를 구성하고 있다.

최근에는 영화 '왕과 사는 남자'와 맞물린 역사 강의도 공개했다. 단종과 세조, 계유정난, 사육신의 난 등 주요 사건을 자연스럽게 풀어내며 시청자들의 몰입도를 높였다. 작품을 본 시청자와 예비 관람객 모두를 고려한 구성도 눈길을 끈다.

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이 같은 콘텐츠는 실제 성과로 이어지고 있다. 댓글창에는 "덕분에 1급 합격했다", "90점 넘게 받았다", "중학생도 이해하고 합격했다"는 등 수험생들의 인증이 잇따르고 있다.

한편 1993년 MBC 공채 4기 코미디언으로 데뷔해 예능에서 활약했던 서경석은 이후 공인중개사 시험에 도전, 합격 소식을 전하며 새로운 행보를 일찌감치 보인 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com