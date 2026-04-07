'레전드 오브 이미르', 스팀에 글로벌 버전 정식 출시

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위메이드는 MMORPG '레전드 오브 이미르(Legend of YMIR)'의 글로벌 버전을 7일 PC 게임 플랫폼 스팀에 정식 출시했다고 밝혔다.

'레전드 오브 이미르'는 북유럽 신화 속 '라그나로크'가 일어나기 전 혼돈에 빠진 세계에서 운명과 질서를 되찾기 위해 싸우는 전사들의 서사를 다룬 MMORPG다. 언리얼 엔진 5 기반의 고품질 그래픽과 화려한 전투 연출이 특징이다.

지난해 10월 위메이드의 블록체인 게임 플랫폼 위믹스 플레이(WEMIX PLAY)와 구글플레이, 애플 앱스토어를 통해 글로벌 시장에 선보인 '레전드 오브 이미르'는 20만명에 달하는 동시접속자 수를 기록하기도 했다. 위메이드는 이번 스팀 입점으로 글로벌 PC 이용자와의 접점을 넓혀, 더욱 많은 이용자들이 '레전드 오브 이미르'를 경험할 수 있도록 했다. 스팀 버전에서는 일부 블록체인 기능이 제공되지 않는다.

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스팀 출시와 함께 신규 클래스 '룬 파이터'도 글로벌 서비스에 적용됐다. 건틀릿과 각반을 활용한 펀치와 킥으로 적에게 강력한 피해를 입히는 근접전을 펼치는 클래스로, 대표 스킬 '결계'는 범위 내 아군 능력을 강화하고 적군 전투 효율을 낮추는 기술로, 대규모 전장에서 전략적으로 활용할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com