김남길, 5시간 팬미팅 '조기 종료' 논란 해명…"원래 2시간 계획"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김남길이 5시간이 넘는 팬미팅에도 불거진 '조기 종료' 논란에 대해 직접 입을 열었다.

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최근 김남길의 소속사 길스토리이엔티는 공식 채널을 통해 '5시간 12분 팬미팅 '조기 종료' 썰(?)에 대하여...'라는 제목의 영상을 공개했다. 해당 영상은 팬들 사이에서 확산된 '조기 종료' 논란을 유쾌하게 해명하는 내용이 담겼다.

영상 속 김남길은 "왜 난리가 났냐. 일찍 끝나서 좋은 거 아닌가"라며 특유의 재치 있는 반응으로 운을 뗐다. 이어 "인터미션까지 포함해서 5시간 10분 정도 진행됐다"며 "이전에는 인터미션 없이 더 길게 진행한 적도 있는데, 이번에는 중간 휴식이 들어가면서 상대적으로 짧게 느껴져 그런 이야기가 나온 것 같다"고 설명했다.

특히 그는 "원래 계획은 2시간 30분이었다"고 밝히며 예상보다 훨씬 길어진 팬미팅이었다는 점을 강조했다. 이어 "팬미팅을 즐기러 오는 게 아니라 '얼마나 오래 하나 보자'는 느낌으로 오는 분들도 있는 것 같다"며 "시간을 각오하고 오기보다 그냥 같이 즐긴다고 생각하고 오셨으면 좋겠다"고 당부했다.

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또 "2시간이든 3시간이든, 올나잇이 되든 서로 시간에 부담을 가지면 다음에는 못 한다"며 "우리 너무 시간에 구애받지 말자"고 팬들에게 메시지를 전했다. 그러면서도 "우리는 6시간을 향해 가는 게 아니다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

한편 김남길은 지난달 28일 KBS 아레나에서 2026 팬미팅 'G.I.L' 를 개최했다. 팬미팅을 장시간 하는 걸로 유명한 김남길은 지난해 11월 열린 시그니처 기부쇼 '2025 SMG SHOW 우주최강쇼'에서 무려 5시간 42분을 기록한 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com