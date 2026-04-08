기적의 기록소년단…BTS,빌보드 '핫100' 2주 연속 10곡 진입

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[스포츠조선 백지은 기자] 방탄소년단이 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'에 10곡을 진입시켰다.

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지난 7일 발표된 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트(4월 11일 자)에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 타이틀곡 'SWIM'이 '핫 100' 2위에 등극했다. 14개 수록곡 중 10곡이 차트인에 성공했다. 'SWIM'을 필두로 수록곡 'Body to Body'(42위), 'Hooligan'(64위), 'NORMAL'(73위), 'FYA'(74위), '2.0'(75위), 'Aliens'(84위), 'Like Animals'(90위), 'they don't know 'bout us'(94위), 'Merry Go Round'(96위)가 차례로 이름을 올렸다.

지난주 1위로 데뷔한 '글로벌' 차트에서도 여전한 존재감을 과시했다. 'SWIM'은 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)'에서 2주 연속 정상을 수성했다. 'Body to Body'는 각 차트에서 2위를 사수했다. 특히 성덕대왕신종의 종소리를 제외한 가창곡 13곡이 '글로벌(미국 제외)' 30위권, '글로벌 200' 40위권에 들었다. 신보의 전 세계적인 인기는 빌보드 차트 전반에서 드러났다. 방탄소년단은 지난주에 이어 금주의 '아티스트 100', '디지털 송 세일즈', '톱 앨범 세일즈', '빌보드 200' 차트를 석권했다. 특히 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 2주 연속 1위를 차지한 한국 가수는 방탄소년단이 유일하다. 이들은 '월드 디지털 송 세일즈', '스트리밍 송' 2위, '톱 스트리밍 앨범'과 '바이닐 앨범' 3위로 최상위권을 지켰다.

일본에서의 기세도 놀랍다. 8일 오리콘에 따르면 '아리랑'은 '주간 스트리밍 랭킹(4월 13일 자/집계 기간: 3월 30일~4월 5일)'에서 주간 재생 수 약 855만 회를 기록해 2주 연속 정상을 지켰다. 해외 아티스트가 2주 동안 1위에 머무른 것은 2024년 11월 'APT.(ROSE & Bruno Mars)' 이후 처음이다. 앞서 방탄소년단은 'Dynamite', 'Film out', 'Butter, 'Permission to Dance', 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)'으로 해당 차트 정상에 오른 바 있다.

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정규 5집 '아리랑'은 방탄소년단이 3년 9개월 만에 발매한 신보로 누구나 공감할 수 있는 보편적인 감정을 깊이 있게 다룬 음반이다. 타이틀곡 'SWIM'은 삶의 역경 속에서도 전진을 멈추지 않겠다는 의지를 다룬다. RM이 작사 전반에 참여해 '지금의 방탄소년단'이 생각하는 솔직한 이야기를 노랫말로 풀었다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com