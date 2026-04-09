[공식] 신예 노주은, '로맨스의 절댓값' 캐스팅…김향기·차학연과 호흡

사진 제공=에이엠엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 노주은이 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'에 합류했다.

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쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'(감독 이태곤, 김준형)은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 BL 소설을 쓰던 여고생이 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며, 파란만장한 학교생활의 주인공이 되는 하이틴 시리즈다. 낮에는 평범한 여고생, 밤에는 BL 소설 작가라는 이중생활 설정에 현실과 상상이 교차하는 독특한 구성을 더해 기존 하이틴물의 공식을 깨는 신선한 재미를 예고한다.

극 중 노주은은 무림여고의 새침데기 모범생 은하수 역을 맡았다. 은하수는 수학 천재 교사 가우수(차학연)의 열혈 추종자이자, 무림여고의 또 다른 수학 천재. 반장으로서 모범적인 면모를 지니면서도 때로는 새침하고 귀여운 반전 매력을 드러내는 입체적인 캐릭터다. 싱그러운 하이틴 감성 속 극의 텐션을 끌어올릴 노주은의 활약에 기대가 모인다.

사진 제공=쿠팡플레이

청초한 마스크와 도회적인 이미지를 지닌 신예 노주은은 유명 커피 브랜드 광고 모델로 데뷔해 업계 관계자들에게 일찌감치 눈도장을 찍은 기대주다. 이후 드라마 '손해 보기 싫어서'에서 김지욱(김영대)을 누구보다 믿고 따르는 문유나 역으로 분해 순수한 매력을 선보이며 브라운관 데뷔를 알린 바 있다.

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전작에서 보여준 티 없이 맑고 사랑스러운 모습과는 달리 이번 '로맨스의 절댓값'을 통해서는 묘한 긴장감을 지닌 캐릭터로 다시 한번 대중에 눈도장을 찍을 노주은. 신예답지 않은 몰입도와 안정적인 연기력으로 시청자들의 마음을 사로잡을 노주은의 활약에 귀추가 주목된다.

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한편, 노주은이 출연하는 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'은 오는 17일 오후 8시 공개된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com