[종합] '호프' 황정민·'군체' 전지현, 칸 무대 빛낸다…한국영화 4년만 경쟁 부문 진출

황정민(왼쪽), 전지현. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 안소윤 기자] 올해 두 편의 한국영화가 칸 국제영화제 무대를 화려하게 빛낸다. 나홍진 감독의 '호프'는 경쟁 부문에, 연상호 감독의 '군체'는 미드나잇 스크리닝에 공식 초청되며 의미 있는 성과를 거두었다.

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칸 국제영화제(이하 칸 영화제) 집행위원회는 9일 오후 6시(한국시각) 프랑스 파리에서 공식 기자회견을 열고, 제79회 칸 영화제 공식 초청작 리스트를 발표했다.

집행위원회는 이날 나홍진 감독의 신작 '호프'가 경쟁 부문에 초청됐다고 밝혔다. '호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 나 감독이 2016년 '곡성' 이후 10년 만에 공개하는 신작으로, 배우 황정민, 조인성, 정호연과 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르 등 할리우드 배우들이 출연한 글로벌 프로젝트로 기대감을 끌어올렸다.

사진 제공=플러스엠 엔터테인먼트

나 감독은 데뷔작 '추격자'로 2008년 비경쟁 부문 미드나잇 스크리닝에 초청된 것을 시작으로, '황해'는 이례적으로 개봉 이듬해인 2011년 주목할 만한 시선에, '곡성'은 2016년 비경쟁 부문에 초청되며 칸 영화제와 깊은 인연을 이어왔다. 올해 '호프'가 경쟁 부문에 초청되며 나 감독은 한국 감독 최초로 장편 연출 작품 전부가 칸 영화제에 초청되는 특별한 영예를 안았다.

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특히 칸 영화제의 경쟁 부문은 전 세계에서 단 20편 내외의 작품만을 엄선하여 초청하는 핵심 섹션으로, '호프'가 나 감독의 첫 경쟁 부문 진출작이라는 점에서 의미를 더한다. 또한 이번 초청은 2022년 '헤어질 결심', '브로커' 이후 4년 만에 한국 영화가 경쟁 부문에 이름을 올렸다는 점에서 관심을 모으고 있다. '호프'로 네 작품 연속 칸 영화제에 초청된 나 감독은 "영광입니다. 남은 시간 동안 분발하겠습니다"라고 소감을 전했다.

나홍진 감독(왼쪽), 연상호 감독. 스포츠조선DB

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연상호 감독의 신작 '군체'는 미드나잇 스크리닝 부문에 공식 초청되는 영예를 안았다. 미드나잇 스크리닝은 액션, 스릴러, 누아르, 판타지, 호러와 같은 영화 중 작품성과 대중성을 겸비한 소수의 작품을 엄선해 영화제 기간 중 자정에 상영한다.

5월 국내 개봉 예정인 '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화다. '암살' 이후 11년 만에 스크린에 컴백한 배우 전지현을 비롯해 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 고수 등이 출연해 '연니버스'를 완성했다. 연 감독은 2012년 '돼지의 왕'(감독 주간), 2016년 '부산행'(미드나잇 스크리닝), 2020년 '반도'(오피셜 셀렉션)에 이어 '군체'로 네 번째 칸 레드카펫을 밟게 됐다.

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연 감독은 "'군체'라는 작품을 칸 영화제라는 전 세계인들의 영화 축제에서 선보일 수 있게 되어 너무 기쁘다. 전 세계 장르 영화 팬들의 집결지라고 할 수 있는 미드나잇 스크리닝 부문에서 상영할 수 있게 된 것에 흥분된다"며 "함께 했던 배우들과 한국의 장르 영화를 자랑스럽게 소개하고 오겠다. 감사하다"고 인사를 전했다.

사진 제공=㈜쇼박스

한편 제79회 칸 영화제는 5월 12일부터 23일까지 프랑스 남부지방 칸에서 개최된다. 개막작은 프랑스 감독 피에르 살바도리의 '라 베뉘스 엘렉트리크'다. 올해는 한국인 최초로 박찬욱 감독이 경쟁 부문 심사위원장으로 이름을 올려 주목을 받고 있다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com