서인영, 세상 떠난 母 임종 못 지켰다 "약 먹고 실어증 상태, 너무 죄송해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 서인영이 친어머니와의 기억을 떠올렸다.

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9일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에서는 '서인영을 30년간 키운 새엄마 최초 공개(+호랑이 친아빠)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

서인영은 제작진과 함께 친아빠, 새엄마가 살고 있는 본가로 향했다. 서인영은 아버지와 어머니의 이혼 후에도 친어머니를 케어하며 자주 왕래했다고. 서인영은 "잘 벌 때는 큰 돈도 턱턱 줬다. 60살 전에 뇌경색으로 돌아가셨다. 병원에 다니는 걸 싫어해서 숨겼다. 나중에 병원 진료 받은 게 가방에서 나왔다"며 "(뇌경색으로 쓰러지고) 정신은 있는데 눈을 못 떴다. 골든타임도 놓쳤다. 동생이 뛰어가서 '엄마 내가 지켜줄게' 하니까 눈물은 흘렸다더라"라고 털어놨다.

서인영은 "병원에 10일 계셨다. 코로나19때여서 볼 수가 없어서 돌아가시기 전에만 불러준다. 그때 저는 늦어서 임종을 못 봤다. 서울에서 가느라 30분이나 늦었다"며 "저는 그때 완전 대기타고 있었다. 10일 동안 거의 잠을 한숨도 잔 적이 없다 전화오면 바로 뛰어가야 하니까. 중간에 돌아가신다 해서 한번 들어갔을 때 엄마한테 편지를 읽어줬다. '다음 생에는 내가 엄마로, 엄마가 딸로 태어나라' 했다"고 고백했다.

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PD는 "그때도 인영님 상황이 좋았던 때가 아니지 않냐"고 얘기했고 서인영은 "항상 약 먹고 거의 실어증 상태였다. 제가 완전히 말을 못했다. 그게 되게 죄송하더라. 힘든 모습만 보여주고 마지막을 그렇게 가셨다는게 너무 죄송하다"며 "이제서야 애기할 수 있다. 지금도 당연히 마음이 아프다. 심장이 조여오지만 이제 조금 내가 이겨내야겠다 싶었다. 엄마가 그걸 바랄까 싶더라"라고 밝혔다.

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어머니가 돌아가신 후 마음가짐이 달라졌다는 서인영은 "내가 죽고 싶단 생각도 했다 하지 않았냐. 엄마가 나 쓰러진 거 보고 놀라서 소변을 본 적 있다. 119 온 적도 있다"며 "엄마가 돌아가시고 나서 삶이 별 거 없구나 싶었다. 그냥 나도 사람들이 뭐라 하든 잘 살아보려 노력하자 결심했다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com