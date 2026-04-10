前 엑소 타오, SM 연습생과 결혼 2년만 건강이상설 "보라색 입술, 심장병 의심"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엑소 출신 타오가 건강이상설에 휘말렸다.

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타오는 최근 아내 쉬이양과 함께 라이브 방송을 진행했다. 그런데 한 네티즌은 타오의 입술 색깔이 비정상적인 보라색이라며 심장 관련 검사를 받으라고 충고했다.

타오는 이 말을 가볍게 넘겼지만, 쉬이양은 "그런 말 하지 말고 진짜 검사 받으러 가라"며 우려를 표했다.

이후 쉬이양은 7일 "타오가 지난해 기초 건강검진을 받았으며 올해 더 세밀한 검사를 진행할 예정"이라고 밝혔다.

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타오는 2012년 엑소 멤버로 데뷔했으나, 2015년 팀에서 탈퇴했다.

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쉬이양은 2014년 SM엔터테인먼트 연습생으로 입사, 2016년 에스파 닝닝과 함께 '마이 SMT'에 출연하는 등 SM 루키즈로 활동했으나 2018년 SM엔터테인먼트와 결별했다.

SM엔터테인먼트를 떠난 타오와 쉬이양은 중국으로 돌아가 가수 및 배우로서 활동을 전개했다. 두 사람은 거리낌 없이 데이트를 즐기는 모습이 공개되면서 수차례 열애설과 결별설에 휘말렸지만, 침묵을 지키거나 '루머'로 치부해왔다. 그러다 2024년 혼인신고를 하고 부부의 연을 맺었다. 2025년에는 초호화 결혼식을 올렸으나 지나치게 장난스러운 모습을 보여 논란이 됐다. 그러나 결혼 3개월 만에 불화설이 제기되는 등 여전히 많은 구설에 오르고 있다.

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타오는 현재 생리대 브랜드를 운영하는 사업가로 활동 중이다. 그는 브랜드 런칭 3개월 만에 300억원 이상의 매출을 기록하며 승승장구 하고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com