하재숙 "며칠 전 사고로 실종" 남편이 직접 구조한 안타까운 전말

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 하재숙이 강원도 고성에서 남편의 구조 소식을 전하며 안타까운 심경을 밝혔다.

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하재숙은 지난 9일 자신의 SNS를 통해 "며칠 전 사고로 실종되셨던 선장님은 어제 이스방(남편)이 발견해서 잘 모시고 나왔다"고 전했다. 이어 "부디 이런 사고가 더는 없었으면 합니다. 따뜻한 곳에서 편히 쉬세요. 선장님"이라고 덧붙이며 고인을 애도했다.

또 그는 "속초해양재난 구조대, 해경 여러분들 모두 고생 많으셨어요"라고 전하며 구조 작업에 참여한 이들에게 감사 인사를 전했다.

앞서 지난 8일 속초해양경찰서에 따르면 이날 오후 2시 14분경 속초시 대포항 동쪽 1km 해상, 수심 약 20m 지점에서 민간 잠수사가 심정지 상태의 70대 A씨를 발견했다. A씨는 다른 어선과의 충돌로 인해 배가 전복되며 실종된 것으로 알려졌다.

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한편 1979년생으로 올해 47세인 하재숙은 2016년 동갑내기 비연예인과 결혼했으며, 현재 강원도 고성에 거주 중이다.

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olzllovely@sportschosun.com