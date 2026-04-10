윤도현 "혈액암 선고 후 매니저에게 먼저 연락…딸도 울었다" ('전참시')

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[스포츠조선 이지현 기자] MBC '전지적 참견 시점'에서 대한민국을 대표하는 국민 로커, YB의 윤도현과 그의 30년 지기 매니저 김정일 대표의 특별한 동행이 전격 공개된다.

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내일(11일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 393회에서는 윤도현의 팬으로 시작해 현재는 소속사 대표로서 그의 곁을 지키고 있는 김정일 대표의 30년 인연을 선보인다.

카세트 테이프로 노래를 듣던 시절부터 그의 모든 앨범을 소장했고, 어떻게든 말을 걸어보고 싶어 음료수를 들고 공연장을 찾아다녔다는 윤도현의 오리지널 '열혈 팬' 김정일 대표. 우연한 계기로 업계에 발을 들인 뒤, 박진영, 코요태, 부활, 버즈 등의 매니저를 거쳐 이제 윤도현과 12년째 한솥밥을 먹고 있다고 밝힌다. 오랜 시간 같은 방향을 바라보며 켜켜이 축적된 시간 속에서 두 사람은 아티스트와 팬의 관계를 넘어, 같은 길을 함께 걷는 동행자가 됐다고. "윤도현은 나에게 처음이자 마지막 아티스트"라는 그의 진심은 시간 그 이상의 의리와 신뢰를 보여준다.

"암이라는 사실을 알았을 때, 가족보다도 먼저 김정일 대표에게 연락했다"는 윤도현의 고백 역시 동료 그 이상인 두 사람 사이의 특별한 서사를 엿볼 수 있는 대목. 암 투병 중에도 모든 스케줄을 소화해냈다는 윤도현 곁에서 김정일 대표는 묵묵히 자리를 지키며 병마와 함께 싸웠다고. 또한 윤도현은 가족들에게 투병 사실을 알린 이후, 딸이 울었다고 무덤덤히 밝히며 뭉클한 가족애와 우정으로 안방극장에 깊은 울림을 선사할 전망이다.

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윤도현의 취향이 고스란히 담긴 '락앤롤 아지트'도 공개된다. 각종 캠핑 장비부터 빈티지 음악 장비까지, 남자들의 로망을 총집결한 공간에서 두 남자의 자유로운 시간이 펼쳐지는 것. 고기 굽고 기타 치는 '락앤롤' 일상에 이어, 대학 축제 비하인드 등 두 사람의 서사가 드러나는 대화 또한 색다른 재미를 선사할 예정이다.

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시련을 딛고 다시 무대 위에서 노래하는 국민 로커 윤도현과 그의 영원한 1호 팬 김정일 대표의 뜨거운 우정은 내일(11일) 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

한편 윤도현은 2021년 희귀성 암 위말트 림프종 진단을 받고 약 3년간의 투병 끝에 완치 판정을 받은 소식을 뒤늦게 전한 바 있다. 또한 윤도현은 지난 2022년 2살 연상의 뮤지컬 배우 이미옥과 8년 열애 끝에 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com