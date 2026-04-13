엔씨가 진행한 '아이온2' 이용자 간담회, 600여명 참여해 다양한 의견 개진

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엔씨는 MMORPG '아이온2'의 이용자를 직접 만나는 오프라인 간담회 '지금 만나러 갑니다'를 지난 11일 진행했다고 밝혔다.

이날 서울 강남구에서 열린 행사에는 엔씨 김남준 개발 PD와 소인섭 사업실장이 참여해 직접 감사 인사를 전하고, 다양한 질의에 답변하는 시간을 가졌다.

간담회는 400명 규모로 준비됐지만, 600명이 넘는 이용자가 방문해 현장을 가득 메웠다. 엔씨는 3부로 기획했던 행사를 1회 연장해 4부까지 진행했다. 이용자들은 개발진에게 각종 문의사항을 전달하고, 신규 콘텐츠 아이디어를 제안했다.

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김 PD는 "갑작스럽게 진행된 행사임에도 불구하고 주말에 시간을 내어 '아이온2'를 향한 애정을 보여주신 이용자분들에게 큰 감사의 말씀을 드린다"며 "현장에서 전달해주신 의견들을 적극적으로 검토해 더욱 즐거운 게임을 만들 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 엔씨는 향후 강원, 제주 지역에서도 이용자를 직접 만나는 오프라인 간담회를 준비하고 있다고 밝혔다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com