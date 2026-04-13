"40kg 빼고 멋병 걸렸었다" 김신영, 결국 통통 귀환 근황 ('말자쇼')

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[스포츠조선 정안지 기자] 김영희가 김신영에 대해 "말랐을 때 멋병에 걸렸었다"라고 폭로했다.

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13일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '성격' 특집으로 꾸며진 가운데, 개그맨 김신영이 게스트로 출연해 입담을 펼쳤다.

이날 정범균은 김신영에 대해 "왕의 귀환"이라고 하자, 김영희는 "왕의 귀환을 떠나서 몸무게 귀환을 너무 축하한다"라고 해 웃음을 안겼다.

김신영은 과거 44kg 감량 후 약 10년가량 체중을 유지해 왔지만, 최근 다시 통통해진 모습으로 눈길을 끌었다.

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이어 김영희는 "굉장히 존경하는 선배님이다. 실행력도 대단하고 일로도 사람으로도 존경한다"라면서 "통통할 때랑 말랐을 때랑 다시 통퉁으로 돌아왔다. 지금의 선배님이 가장 보기가 좋다. 그래서 '너무 잘 돌아왔다'라고 말했다"라고 해 폭소를 자아냈다.

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정범균은 "전 국민이 돌아온 걸 환영한다"라고 하자, 김영희는 "말랐을 때는 병 걸리셨었다. 약간 뭐랄까 멋 병에 걸렸다"라고 해 웃음을 자아냈다.

당황한 김신영은 "멋 병에 걸렸다고요?"라면서 "지금도 어느 한 분은 걸리고 계시다. 님이다"라면서 김영희와 폭로전으로 웃음을 안겼다.

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또한 김영희는 김신영에 대해 "T(사고형)중에서도 TTT다. 성격이 그냥 없다. 성격에 색깔이 없는 사람이다"라면서 "그래서 출연해야 한다. 모든 다양한 성격에 대해 한번 들어보고 이야기해 주셨으면 좋겠다고 해서 추천을 했다"라면서 제작진에게 김신영의 출연을 강력 추천했다고 밝혔다.

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김신영은 "'말자쇼'의 말자 할머니는 그래도 공감을 잘해주신다"라면서 "나는 T가 98%가 나온다. 친구 단체방 9명 중 8명이 F(감정형)다. '나 너무 아파'라고 하면 F는 '어디가 아프냐'라면서 공감해 주면 나는 '이런 문자를 쓸 동안 응급실을 먼저 가라'고 한다. 해줄 게 없으니까"라며 위로보다 해결을 중시하는 편이라고 밝혔다. 그러면서 그는 "그 친구들끼리 또 다른 단톡방을 만들었더라"라고 말해 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com