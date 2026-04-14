'손민수子女' 강단둥이남매, 목튜브에 얼굴만 빼꼼…이렇게 귀여워도 돼?('슈돌')

사진 출처=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다'의 강단둥이남매가 쌍둥이 꿀벌로 변신해 귀여움을 폭발시킨다.

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오는 15일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 617회는 '잊지 못할, 그날의 우리'편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께하는 가운데, 손민수의 생후 117일 강단둥이남매가 첫 수영에 나선다.

특히 강단둥이남매의 앙증맞고 사랑스러운 꿀벌 수영복 비주얼이 공개돼 시선을 사로잡는다. 강이와 단이는 똑같은 꿀벌 수영복에 꿀벌 수영모자까지 풀장착하고 '쌍둥이 꿀벌' 케미를 뽐내고 있다. 등 뒤에 빼꼼 하고 보이는 날개가 강단둥이남매의 귀여움을 배가시키는가 하면, 목튜브를 착용하고 물에 떠 있는 강단둥이남매의 모습이 복사 붙여넣기를 한 것 마냥 똑 닮아 절로 미소를 짓게 만든다. 김종민은 "크면서 더 닮아간다"며 감탄하고 랄랄은 "진짜 닮았다. 쌍둥이 맞네"라며 눈을 떼지 못한다.

강단둥이남매는 아빠가 준비한 꽃 안경부터 방울토마토, 한라봉 헤어밴드, 선글라스까지 찰떡같이 소화해내 감탄을 자아낸다. 특히 강이는 올 블랙 선글라스를 낀 채 여유로운 표정을 지으며 '아기 힙스터'로 변신하고 단이는 제니를 연상케 하는 선글라스로 시선을 사로잡는다. 이처럼 강단둥이남매는 쌍둥이답게 앙증맞은 귀여움도 두 배, 힙스터 무드도 두 배로 뽐내 랜선 이모, 삼촌들의 심장을 사정없이 흔들 예정. 힙한 비주얼과 패션 소화력으로 생후 117일만에 수영장을 평정한 강단둥이남매의 모습은 '슈돌' 본방송에서 만날 수 있다.

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한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com