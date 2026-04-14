소유, 20kg 감량 후 다이어트 소신 "마른 몸에 엉덩이만 커지는 건 불가능"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 소유가 하체 운동의 중요성을 전했다.

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13일 소유의 유튜브 채널에서는 '엉덩이 어디까지 올라가는 거예요? 컴백 전, 힙업 운동'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

소유는 "오늘도 바쁜 날이다. 이혈 테라피를 하고 왔고 운동을 하려 한다 오늘은 아무래도 하체 위주로 하게 될 거 같다"며 "저는 사실 PT 받을 땐 선생님이 시키는 대로 다 한다. 선생님이 시키는 대로 하체를 하지 않을까 싶다. 근데 제가 어제 하체를 해서 오늘 더 아프지 않을까 싶다"고 덤덤하게 운동을 하러 갔다.

트레이너는 "어제랑 겹치는 운동은 덜하고 엉덩이를 잘 깨울 수 있는 운동부터 해서 중량을 다뤄서 볼륨감을 살릴 수 있는 운동까지 하겠다"고 운동 계획을 밝혔고, 소유는 정확한 자세로 트레이너와 운동을 했다.

트레이너의 무게 증량에 금세 지친 소유는 "제가 맨날 말한다. 옛날의 소유가 아니다. 살이 많이 빠졌기 때문에 무게가 힘들다고 하면 항상 말하는 게 '그래도 소유인데'라고 한다. 난 가수인데"라고 토로했다.

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소유의 탄탄한 뒤태를 본 제작진은 "어느 정도 운동해야 소유님 정도의 힙을 가질 수 있냐"고 물었고 소유는 "나는 항상 말하는 게 엉덩이가 아예 없으면 커지려면 진짜 힘들다"고 밝혔다.

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소유는 "처진 걸 올릴 수 는 있지만 크기를 키우는 건 일단 탄수화물이 들어가줘야 근육이 커지기 때문에 여성분들이 원하는 건 이 마른 몸에서 엉덩이만 커지고 싶은 거 아니냐. 절대 그렇게 될 수 없다"고 단호하게 말했다.

이어 "제가 지금 보면 하체가 많이 두꺼워지면서 엉덩이도 커진 거다. 많이 두꺼워졌다"며 "엉덩이도 복근운동이랑 비슷해서 키워놔도 안 하면 빠진다. 그렇기 때문에 루틴에 항상 힙은 넣어놓는다. 힙은 항상 건드려주고 상체를 한다. 제가 맨날 하는 루틴"이라고 꾸준한 운동의 중요성을 강조했다.

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wjlee@sportschosun.com