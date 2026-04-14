'촌놈' 양상국 '강남병' 인정 "외제차 타고 타워팰리스서 테니스 쳐"

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[스포츠조선 이지현 기자] 코미디언 양상국이 '서울병'과 '강남병'에 걸렸던 과거를 솔직하게 털어놓으며 웃음을 안겼다.

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13일 방송된 SBS 예능프로그램 '아니 근데 진짜!'에는 배우 김성균과 양상국이 게스트로 출연해 유쾌한 입담을 펼쳤다.

이날 양상국은 "김해에서도 더 시골인 진영읍 출신"이라며 "집에서 태어났을 정도로 시골이었다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이어 서울로 상경한 뒤 도시 생활에 대한 강한 로망이 생겼다고 고백했다.

특히 그는 '성공의 기준'으로 외제차를 꼽아 눈길을 끌었다. 이상민이 "서울 와서 외제차 타고 다녔냐"고 묻자, 양상국은 "타면 안 되냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 이어 "시골에서는 외제차 한 대만 지나가도 '성공했다'는 반응이 나온다. 그걸 보다 보니 내 기준이 외제차가 됐다"고 솔직히 털어놨다.

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그는 실제로 P사 외제차를 할부로 구매했다며 "어떻게 보면 꿈을 이룬 것"이라고 말했다. 이어 "고향에 내려가서 일부러 배기음 소리를 크게 내고 동네를 한 바퀴 돌았다"고 덧붙였고, 이에 김성균은 "그건 경운기 아니냐"고 받아쳐 웃음을 더했다.

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또 다른 '허세 일화'도 공개됐다. 이수지는 "양상국이 외제차를 타고 반지하 집으로 들어가고, 가을인데도 롱패딩을 입고 다녔다"고 폭로했고, 양상국은 "남부지방 출신이라 추위를 많이 탄 것뿐"이라며 해명해 폭소를 유발했다.

양상국은 '강남병'에 대해서도 인정했다. 그는 "시골에서 올라오면 강남에 살아보는 게 로망이다. 무슨 병이냐, 그냥 꿈이었다"며 "강남 오피스텔에서 10년 동안 살았고, 월세도 한 번도 밀린 적 없다"고 자부했다.

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연애에 대한 로망도 솔직했다. 탁재훈이 "서울 여자 만나고 싶었냐"고 묻자, 양상국은 "서울 여자에 대한 로망이 있다"고 쿨하게 인정해 웃음을 자아냈다.

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뿐만 아니라 그는 테니스와 레이싱을 통해 느낀 '성공의 순간'도 털어놨다. 양상국은 "도곡동에 주차하고 트렁크에서 테니스 가방을 메고, 뒤에 타워팰리스가 보일 때 '와, 성공했다'는 느낌이 들었다"며 "별거 아닌데 그 순간이 너무 뿌듯했다"고 말했다. 이어 "레이싱 선수도 10년째 하고 있다"고 덧붙이며 남다른 취미 생활도 공개했다.

olzllovely@sportschosun.com