이용주, '성적 콘텐츠' 빨간딱지 떼고 영상 복구 "퍼스트 펭귄의 승리"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 이용주가 '성적인 콘텐츠' 오인 논란으로 유튜브 제재를 받았던 상황을 딛고 채널 정상화에 성공했다.

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이용주는 14일 개인 SNS를 통해 "여러분 덕분에 드디어 영상이 복구됐다. 퍼스트 펭귄의 자세로 힘을 모아 이뤄냈다"며 팬들에게 감사 인사를 전했다.

앞서 그는 자신이 운영 중인 유튜브 채널 '용쥬르 이용주'와 피식대학에 올린 브이로그 영상으로 인해 논란에 휘말렸다.

문제가 된 영상은 '파자마 파티로 선민이네 집 급습 브이로그'로, 동료 개그맨 이선민의 집을 방문해 파자마 파티를 즐기는 일상을 담은 콘텐츠였다. 그러나 유튜브 측은 해당 영상이 '과도한 노출 및 성적인 콘텐츠'에 해당한다며 커뮤니티 가이드라인 위반을 이유로 일주일간 업로드 금지 및 이른바 '빨간딱지' 조치를 내렸다.

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이에 이용주는 즉각 반발했다. 그는 SNS와 추가 영상을 통해 "우리끼리 노는 영상인데 성적 콘텐츠로 분류됐다"며 억울함을 호소했고, "단순히 먹고 떠들다 잠든 일상일 뿐, 어떤 성적인 연출도 없었다"고 강조했다. 또 "이 일로 이선민의 명예까지 실추됐다"고 주장하며 구독자들에게 증인이 되어달라고 요청하기도 했다.

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특유의 코믹한 화법도 이어졌다. 이용주는 "유영우는 충격으로 회복 중"이라거나 "이선민의 근육이 너무 큰 건 인정한다"는 식의 농담으로 상황을 전하며 웃음을 자아냈다. 다만 그는 "추가 제재 시 채널이 사라질 수 있다"며 플랫폼 측의 판단을 재고해달라고 호소했다.

olzllovely@sportschosun.com