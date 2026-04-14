S.E.S. 바다 맞아? 확 달라진 분위기에 "성형이야, 어플이야?"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 S.E.S. 멤버 바다가 사뭇 달라진 분위기로 시선을 사로 잡았다.

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최근 바다는 자신의 SNS에 "내가 요즘 완전 빠진 옷. 정말 다 예뻐"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 바다는 그레이 톤의 원피스에 화이트 이너를 매치한 채 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 또렷한 이목구비와 잡티 없는 피부, 한층 또렷해진 눈매가 눈길을 끈다.

특히 일부 네티즌들은 과거와는 사뭇 달라진 분위기에 주목했다. 이전보다 또렷해진 눈매와 입체적인 얼굴 라인 등을 두고 "이미지가 달라졌다", "시술한 것 아니냐", "과한 어플 사용인가"라는 등의 반응을 보였다.

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반면 다른 네티즌들은 "조명과 메이크업 차이", "필터 효과 같다", "원래도 예뻤다"며 확대 해석을 경계하는 반응도 보이고 있다.

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한편 바다는 1980년생으로 올해 만 46세다. 바다는 2017년 11세 연하의 비연예인과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com