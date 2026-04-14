‘뇌출혈’ 이진호, ‘불법 도박’ 2차 보완 수사 끝 기소 의견 송치

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그맨 이진호의 불법 도박 혐의가 보완 수사를 거쳐 결국 검찰로 넘겨졌다.

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14일 경기 양평경찰서에 따르면 지난달 중순 이진호의 불법 도박 혐의에 대한 보완 수사를 마친 뒤 기소 의견으로 수원지검 여주지청에 불구속 송치했다. 이번 송치는 검찰의 두 차례 보완 수사 요구 이후 이뤄진 것이다.

앞서 해당 사건은 서울 강남경찰서가 수사를 진행해 지난해 4월 한 차례 검찰에 넘겼지만 서울중앙지검은 수사가 미흡하다고 판단해 추가 조사를 요청했다. 이후 경찰은 도박 사이트와 관련 계좌 등을 중심으로 약 5개월간 추가 수사를 진행했고 같은 해 9월 다시 송치했으나 사건은 이진호의 주거지를 고려해 수원지검 여주지청으로 이송됐다.

이후에도 검찰은 지난해 10월 말 2차 보완 수사를 요구했고 경찰이 이를 마무리하면서 이번 최종 송치가 이뤄졌다.

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이진호는 지난해 10월 SNS를 통해 2020년부터 불법 도박을 해왔다고 직접 인정한 바 있다. 특히 지인들에게 가족의 건강 문제를 이유로 돈을 빌렸다는 사실까지 알려지며 논란이 커졌다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com