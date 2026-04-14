이진호, 강인 신고로 뇌출혈 치료 중…'불법 도박' 사건 송치[SC이슈]

이진호. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 개그맨 이진호의 불법 도박 혐의 사건이 보완 수사를 거쳐 검찰에 넘겨졌다.

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14일 경찰에 따르면, 경기 양평경찰서는 지난달 중순 이진호를 불법 도박 혐의로 수원지검 여주지청에 불구속 송치했다.

이진호는 인터넷 불법 도박 사이트 등에서 수억 원을 들여 여러 차례 도박을 한 혐의를 받는다. 그는 지난해 10월 SNS를 통해 2020년부터 불법 도박을 해왔다고 인정한 바 있다. 도박 자금 마련 과정에서 지인과 동료들에게 거짓 사정을 말하고 금전을 빌린 사실도 알려졌다.

서울 강남경찰서는 지난해 4월 1차로 송치했으나, 서울중앙지검이 도박 사이트 및 관련 계좌 확인 등을 이유로 보완 수사를 요구하면서 추가 수사가 진행됐다. 이후 같은 해 9월 재송치됐지만, 사건은 이진호의 주거지를 고려해 수원지검 여주지청으로 이송됐고, 검찰은 지난해 10월 말 다시 2차 보완 수사를 요청했다. 경찰은 추가 수사를 마친 뒤 사건을 다시 넘겼다.

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이와 별도로 이진호는 음주운전 혐의로도 송치된 상태다. 그는 지난해 9월 인천에서 경기 양평까지 약 100km를 운전한 혐의를 받으며, 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준(0.08% 이상)이었던 것으로 조사됐다.

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그런가 하면, 이진호는 지난 1일 자택에서 뇌출혈로 쓰러져 현재 중환자실에서 치료를 받고 있다. 이는 슈퍼주니어 출신 강인의 신고로 골든타임 내 병원으로 이송된 것으로 전해졌다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com