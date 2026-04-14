김요한, 연봉 TOP·건물주인데..결정사 ‘40세 만혼’ 평가에 당황

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[스포츠조선 정유나 기자] 전 배구선수 김요한이 '신랑수업2'에 신입생으로 등장해 "올해 내로 결혼하겠다"는 당찬 각오를 드러낸다.

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16일(목) 밤 10시 방송되는 채널A '신랑수업2' 5회에서는 '배구계의 강동원' 김요한이 '4학년 0반'으로 첫인사를 올려 '멘토군단' 이승철, 탁재훈, 송해나의 환대를 받는 현장이 공개된다.

이날 김요한은 "키는 최장신이지만 결혼은 가장 빠르게 하고 싶다"라는 첫인사로 스튜디오를 후끈 달군다. 이어 그는 결혼을 서두르는 이유에 대해 "운동선수들이 대체로 결혼을 빨리하는 편인 데다, 주변에 2세를 낳은 친구들을 보면 무척 부러워서"라고 '2세 욕심'까지 내비친다. 이에 '연애부장' 송해나는 "현역 시절 연봉 'TOP'이었던 것은 물론, 농구계의 서장훈을 잇는 '건물주'라고 들었다"며 그의 탄탄한 경제력을 치켜세워 모두를 놀라게 한다. 김요한은 "결혼 준비가 완벽하게 되어 있어서, 올해 안에 꼭 결혼해 보겠다"며 다시 한번 의욕을 드러낸다.

훈훈한 분위기 속, 김요한은 '결혼 정보 회사(결정사)'를 방문한다. 신랑감으로서 객관적인 현실과 마주하는 것인데, '결정사'에서 그는 "사실 10년 전에도 이곳에 와서 가입을 고민했었다"고 고백한다. 커플 매니저는 "만 나이로 쳐도 '40세'라 만혼에 해당한다"며 매서운 '팩트 폭격'을 날리고, "연애를 안 한 지 3년이 넘었다는 점은 연애 성향 파악을 어렵게 해 매칭 난도를 높이는 요소"라고 분석한다. 또한 "지나치게 큰 키와 너무 잘생긴 외모도 상대에게 부담이 될 수 있다"고 해 김요한을 당황시킨다. 예상치 못한 '감점 요소'와 커플 매니저의 신랄한 평가에 김요한은 급격히 어두운 안색을 보인다. 과연 김요한이 현실의 벽을 뛰어넘어 결혼까지 '강 스파이크'를 날릴 수 있을지 궁금증이 쏠린다.

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그런가 하면 '학생주임' 탁재훈은 김요한의 '결정사' 가입 비용을 듣자, "내가 지금 가게 된다면 가입비가 1억 원은 되겠네?"라고 해 모두를 폭소케 한다. 직후 김요한은 "등급표를 직접 확인해 본 결과, 실제로 탁재훈의 가입 조건은 1억 원 정도 하더라. 소름 돋는다"라고 진지하게 말해 2차 폭소를 안긴다.

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'신입생'으로 합류한 김요한의 첫 수업과, 진이한X정이주의 설레는 데이트는 16일(목) 밤 10시 방송되는 채널A '신랑수업2' 5회에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com