이연복, BTS 진과 ‘넘사벽’ 친분 “60대인 나도 감격”

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[스포츠조선 조민정 기자] 중식 대가 이연복 셰프가 방탄소년단 콘서트를 직접 관람한 뒤 깊은 감동을 전했다.

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이연복은 14일 자신의 SNS에 고양종합운동장에서 열린 방탄소년단 공연을 다녀온 후기를 남기며 "갈수록 더 성숙해지는 BTS, 처음 공연과는 확실히 차이가 난다"고 밝혔다. 이어 "무대 스케일이 점점 커지고 볼거리도 많아져 한눈을 팔 수가 없다"며 눈을 떼기 어려운 공연이었다고 극찬했다.

특히 그는 "60대를 넘어선 나이에도 감격스럽게 볼 수 있는 공연이었다. 나 자신도 믿기지 않는다"며 "역시 BTS는 이유가 있다"고 덧붙여 세대를 초월한 감동을 강조했다.

방탄소년단은 지난 9일과 11일, 12일 고양종합운동장 주경기장에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' 공연을 개최했다. 총 3회 공연 동안 약 13만 2000명의 관객을 동원하며 글로벌 스타다운 저력을 입증했다.

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평소 멤버들과 친분을 이어온 이연복 셰프는 '넘사벽', '최고' 등의 해시태그를 덧붙이며 아낌없는 찬사를 보냈다. 이에 팬들 역시 "셰프님도 아미였다", "세대를 뛰어넘는 감동" 등의 반응을 보이며 뜨거운 공감을 나타냈다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com