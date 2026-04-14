'BL 소설 작가' 된 김향기 "처피뱅 단발? 내 아이디어…웃음 욕심 났다" ('로맨스의 절댓값')

쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값' 제작발표회가 14일 오전 서울 신도림 더세인트호텔에서 열렸다. 김향기가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.14/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김향기가 '로맨스의 절댓값'을 통해 첫 코미디 연기에 도전한 소감을 전했다.

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김향기는 14일 서울 구로구 신도림 더세인트에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값' 제작발표회에서 "작품에 합류하기 전부터 코미디언 분들을 존경하는 마음이 있었다"며 "글 자체가 재밌었기 때문에 저만의 방식으로 잘 표현하고 싶었다"라고 했다.

'로맨스의 절댓값'은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 BL 소설을 쓰던 여고생이 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며, 파란만장한 학교생활의 주인공이 되는 하이틴 시리즈로, 이태곤 감독이 연출을 맡았다.

김향기는 발칙하고 귀여운 이중생활을 즐기는 여고생 여의주를 연기했다. 그는 "작품을 처음 봤을 때 캐릭터들이 만화적이고 입체적이어서 매력적이라고 생각했다. 대본을 읽을수록 뒷 이야기가 궁금해졌다"고 밝혔다.

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이어 처음으로 코미디 장르에 도전한 김향기는 "원래부터 코미디언 분들을 존경하는 마음이 있었다"며 "캐릭터를 잘 소화해 내고 싶었고, 재밌는 대본과 캐릭터를 잘 살리고 싶은 마음도 컸다. 워낙 글 자체가 재밌었기 때문에 저만의 방식으로 표현만 잘하면 되겠다는 생각을 했다"고 전했다.

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특히 김향기는 이날 귀여운 처피뱅 단발머리로 사랑스러운 매력을 뽐내기도 했다. 이에 자신의 아이디어가 반영된 헤어스타일이라며 "총체적인 캐릭터를 만들고 싶었다. 인물 자체가 입체적이어서 어떤 헤어스타일을 하면 좋을지 고민을 해봤다"고 설명했다.

한편 쿠팡플레이 '로맨스의 절댓값'은 17일 오후 8시 첫 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com