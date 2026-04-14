28기 옥순, ♥영호와 재혼집에 수천만원 썼다 "텅장 됐지만 삶의질 +999"

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[스포츠조선 정유나 기자] '나는 SOLO' 28기 옥순이 신혼집 인테리어를 위해 수천만 원대 소비를 했다고 밝히며 눈길을 끌었다.

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28기 옥순은 "이사하고 고민 끝에 들인 아이템들인데 집안 분위기 능력치가 +999 됐다. 텅장(0 Gold) 됐지만 이건 진짜 인정...삶의 질 수직 상승시킨 잘산템 TOP 5 공개합니다!"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

이어 공개된 영상에는 옥순과 영호의 신혼집 내부가 담겼다. 옥순은 약 400만 원대 소파, 300만 원대 식탁, 350만 원대 침대, 280만 원대 냉장고 등을 새로 장만했다고 소개해 눈길을 끌었다.

한편 28기 옥순과 영호는 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에서 최종 선택을 한 뒤 실제 연인으로 발전했다.

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옥순은 딸을 두고 있으며, 지난 2월 영호와 혼인신고를 마쳤다. 두 사람은 오는 5월 결혼식을 앞두고 있다.

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특히 옥순은 연세대 시스템생물학과 졸업 이후 수학 강사로 재직했으나, 최근 공구 인플루언서로서로 변신했다.

jyn2011@sportschosun.com