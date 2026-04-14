'로맨스의 절댓값' 김향기 "BL 장르? 편견 없는 사랑 담아…꼭 알아봐 주셨으면"

쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값' 제작발표회가 14일 오전 서울 신도림 더세인트호텔에서 열렸다. 손정혁, 김재현, 김향기, 차학연, 김동규가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.14/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김향기가 '로맨스의 절댓값'을 통해 전하고 싶은 메시지를 이야기했다.

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김향기는 14일 서울 구로구 신도림 더세인트에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값' 제작발표회에서 "극 중에서 의주가 쓰는 글은 전체관람가"라며 "편견 없는 사랑을 글로 쓰고 싶었을 것"이라고 했다.

'로맨스의 절댓값'은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 BL 소설을 쓰던 여고생이 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며, 파란만장한 학교생활의 주인공이 되는 하이틴 시리즈로, 이태곤 감독이 연출을 맡았다. 김향기는 발칙하고 귀여운 이중생활을 즐기는 여고생 여의주를 연기했다.

김향기는 "작가로서 번뜩이는 아이디어를 활용할 수 있어서 좋았다. 개인적으로 동성애를 다루고 있는 작품들도 궁금한 게 생기면 찾아보곤 했었다. 주로 영화로 많이 봤다. 다만 제가 전달드리고 싶은 건, 극 중에서 의주는 미성년자이고, 의주가 쓰는 글 자체가 전체관람가다. 그 부분을 꼭 알아봐 주셨으면 좋겠다. 의주에게 있어서는 같은 종류의 사랑이고, 편견 없는 사랑인 것 같다"고 강조했다.

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한편 쿠팡플레이 '로맨스의 절댓값'은 17일 오후 8시 첫 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com