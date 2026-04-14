'싱글맘' 한그루 "청담동은 사교육 다 해"..쌍둥이 학원無 고수에 걱정 쏟아져

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한그루가 쌍둥이 자녀의 사교육을 시키지 않는 교육관을 밝힌 가운데, 주변에서 현실적인 우려가 쏟아졌다.

Advertisement

14일 한그루의 유튜브 채널에는 '이 얘기 방송에 나가도 돼? 노필터 매운맛 수다 현장'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 한그루는 7년지기 동네 언니들과 대화를 나눴다. 한그루는 "아이들 세 살 때부터 알던 7년 지기 모임"이라며 "아이들만 모이면 기본 9명 이상"이라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 서로의 아이들을 함께 돌보고 훈육까지 맡길 정도로 깊은 신뢰를 쌓아온 관계임을 강조했다.

아이들 교육 고민부터 음식 취향, 육아 고충까지 현실적인 대화도 이어졌다. 이때 언니들은 한그루에게 "애들 학원 같이 보내자"고 제안했고, 이를 들은 제작진은 "언니들이 이렇게 얘기하는데, 진짜 학원 보낼 생각 없느냐"고 질문했다.

Advertisement

이에 한 언니는 "그루가 확고한 교육관이 있다. 아이들이 원할 때까지는 굳이 안 시키는거다"라고 대신 대답했다. 그러나 또 다른 언니는 "(쌍둥이 남매가 학원 안 다니는게) 불안하다. 3학년 2학기부터는 그래도 해줘야한다고 본다. 특히 라온이는 학업적으로 자존심이 센 친구라서 이게 안 되면 분명히 자존심 상할 거란 말이다"라고 의견을 제기했다.

Advertisement

그러자 제작진은 "다른 친구들은 요즘 뭐 많이 배우냐"고 청담동 교육에 대해 궁금해했다.

이에 언니들은 "그냥 기본으로 영어와 연산을 한다. 또 예체능만 한 가지 정도는 기본으로 하는 거 같다"면서 "사실 동네에서 저희도 안 시키는 축에 드는데 (한그루는)거기서 더 안 시키니까..."라고 솔직하게 답했다.

Advertisement

또한 한그루는 자신의 '돌싱' 이미지에 대해 "그냥 한그루로 불리고 싶은데 자꾸 수식어가 붙는다"며 속마음을 밝히기도 했다. 이에 동네 언니들은 "아직 젊고 예쁘다. 좋은 기회 많다"며 응원을 보내 훈훈함을 자아냈다.

Advertisement

앞서 한그루는 아이들의 사교육에 대해 "일주일에 한번 학습지를 하고 수영을 다닌다. 공부 학원은 안 다닌다. 불안하지 않냐고 묻는데, 필요하면 아이들이 먼저 얘기할 거라고 생각한다. 아이들이 간절히 원할 때 시작해도 늦지 않다고 본다"고 밝힌 바 있다.

한편 한그루는 2015년 9세 연상 비연예인과 결혼했지만 2022년 이혼, 홀로 쌍둥이 남매를 키우고 있다.

jyn2011@sportschosun.com