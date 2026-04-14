"충성! 분대장 강다니엘입니다"...군복 입고 깜짝 등판한 '진짜 사나이'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 강다니엘의 군 생활 근황이 공개됐다.

Advertisement

지난 13일 육군훈련소 공식 유튜브 채널에는 '육군훈련소 분대장 모집홍보 영상'이 게재됐다.

영상 속 강다니엘은 군복 차림으로 등장해 "충성"이라고 인사한 뒤 "25연대 3교육대 11중대 분대장 강다니엘입니다"라고 자신을 소개했다.

이어 그는 분대장 지원 방법과 훈련소 생활을 직접 설명하며 "자격 기준이 부족하더라도 본인의 의지와 가능성이 충분하다면 얼마든지 지원 가능하다"고 강조했다.

Advertisement

또한 분대장으로서의 장점에 대해 "군 생활 동안 많은 인원을 이끌며 리더십을 키울 수 있고, 정예 용사를 만들기 위해 훈련병들을 이끌어간다는 자부심이 가장 크다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

Advertisement

특히 영상 속 강다니엘은 한층 늠름해진 모습과 단단해진 분위기로 시선을 사로잡으며, 성실하게 군 복무를 이어가고 있는 근황을 전했다.

한편 강다니엘은 지난 2월 9일 육군훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받았으며, 오는 2027년 8월 8일까지 현역 복무를 이어갈 예정이다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com