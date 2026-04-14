화사, 쏟아진 '뼈말라' 걱정에 "포동포동할 때보다 건강해, 근육 많다" ('정희')

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[스포츠조선 이우주 기자] '정희' 화사가 쏟아지는 뼈말라 몸매 걱정에 직접 답했다.

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14일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'에서는 가수 화사가 출연했다.

최근 다이어트로 뼈말라가 된 화사는 식단에 대해 "요새 수비드 닭가슴살이 정말 잘 나온다. 식단으로 닭가슴살을 먹고 있는데 수비드로 먹으면 너무 행복하다. 맨날 그것만 먹는다"고 밝혔다.

이에 김신영은 "화사 씨가 너무 뼈말라가 됐다. 가슴 아프다"고 걱정했지만 화사는 "제가 뼈말라지만 근육이 있다. 예전에 정말 포동포동한 시절에는 오히려 건강하지 못했다"고 밝혔다.

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김신영은 "화사 씨가 예전에 빨간 옷을 입고 활동했는데 허벅지 근육을 보고 놀랐다. 허벅지 근육이 다 갈라져 있더라. '저 친구 장난없다' 했는데 그 근육이 다 빠졌다"고 토로했지만 화사는 "근육 많이 생겼다"며 탄탄한 팔근육을 자랑했다.

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최근 다이어트를 통해 뼈말라 몸매가 된 화사는 여러 차례 팬들의 걱정을 받은 바 있다. 이에 화사는 지난해 유인나의 유튜브 채널에 출연해 팬들의 걱정을 달랬다. 5kg을 감량했다는 화사는 "주변에서 저를 볼 때마다 너무 걱정하는데 저는 정말 건강하다. 걱정 안 하셔도 된다"며 "건강에 좋지 않은 체지방이 많이 빠진 거 같다. 체지방이 줄면서 체형이 달라 보이는 거 같다"고 팬들을 안심시켰다.

wjlee@sportschosun.com