"한달 학원비 1천만원" 윤진이, 두 딸 사교육비 현실에 깜짝

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 윤진이가 사교육 비용 현실에 놀라움을 감추지 못했다.

Advertisement

14일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에는 "제이의 도파민 터지는 생일파티"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 윤진이 가족이 첫째 딸 제이의 생일을 맞아 호텔에서 지인 가족과 함께 생일 파티를 여는 모습이 담겼다.

이날 윤진이는 지인 가족을 만나 둘째 딸이 같은 어린이집에 다니고 있다고 밝히며 다양한 교육 정보를 공유받았다. 특히 시찌다, 브레인 나우 등 다양한 조기 교육 프로그램 이야기가 오가며 관심을 모았다.

지인 가족이 실제로 두 프로그램을 모두 시켰다고 밝히자 윤진이는 "돈이 너무 많이 드는 거 아니냐"며 놀라움을 드러냈다. 이에 지인 가족은 "첫째 때는 정말 많이 투자했다. 다 해줬다"고 솔직하게 답했다.

Advertisement

이어 지인은 "사교육은 한 번 발을 들이면 빠져나오기 어렵다"며 "학원 학비가 월 500만 원 수준"이라고 밝혀 현장을 놀라게 했다.

Advertisement

윤진이는 "달에 500만 원이면 2년이면 1억이냐"고 되물으며 놀라움을 감추지 못했다. 또한 지인은 자신의 경험담을 전하며 "국제학교를 다니는 친구는 학비만 8천만 원 수준이고 환율이 오르면 1억까지도 가능하다"고 설명했다.

또한 "그 아이는 초등학교 6학년인데 새벽 1시에 잔다. 그 모습을 보고 사교육을 내려놨다"고 덧붙여 현실적인 고민을 전했다.

Advertisement

한편, 윤진이는 지난 2022년 금융계 종사자와 결혼, 슬하 두 딸을 두고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com