카리나, 자격증 시험 필기 합격했다.."할머니 위해 면허 도전, 조수석에 꼭 모실 것"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 에스파 멤버 카리나가 운전면허 취득에 도전하며 할머니를 향한 애틋한 마음을 전했다.

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14일 에스파 공식 유튜브 채널에는 "충분한 연습만이 합격의 지름길"이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상 속 카리나는 운전면허 취득을 위해 연습장을 찾는 모습으로 눈길을 끌었다. 그는 필기시험과 실기 준비 과정을 앞두고 차근차근 도전에 나섰다.

특히 운전면허를 따려는 이유를 직접 밝혀 뭉클함을 안겼다. 카리나는 "제가 아직 할머니랑 같이 산다. 근데 제가 얼마 전에 책을 읽다가 할머니랑 드라이브 가는 내용이 있더라"며 "할머니가 더 나이 드시기 전에 너무 내 조수석에 태워 드리고 싶었다"고 말했다. 이어 "이대로 시간이 흐르게 둘 수 없었다. 바로 면허를 따서 드라이브를 시켜드릴 것"이라며 따뜻한 포부를 전했다.

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이에 제작진이 "어디로 놀러 갈 거냐"고 묻자 카리나는 "아직 그건 안 생각해봤다"고 답해 웃음을 자아냈다. 제작진이 경기도 양평을 추천하자 그는 "양평은 너무 멀다. 제가 가면 4시간 걸릴 수 있다"며 현실적인 반응을 보였다. 그러면서 "할머니 약속 생기시면 거기로 모셔다 드리겠다"고 덧붙였다.

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또한 카리나는 할머니를 향해 "가까운데로 가라"라고 장난스럽게 말해 또 한 번 웃음을 안겼다.

이후 바쁜 스케줄 속에서도 틈틈이 공부한 결과, 카리나는 필기시험에서 85점을 기록하며 합격했다. 그는 "저 운동신경 좋다. 실기도 기가 막히게 따보겠다"며 당찬 의지를 드러냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com