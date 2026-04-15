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한소희, 전신 타투 지우더니 골반에 '새 타투'…"스티커야 진짜야"

한소희, 전신 타투 지우더니 골반에 '새 타투'…"스티커야 진짜야"
한소희, 전신 타투 지우더니 골반에 '새 타투'…"스티커야 진짜야"
한소희, 전신 타투 지우더니 골반에 '새 타투'…"스티커야 진짜야"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 한소희가 SNS를 통해 공개한 근황 사진 속 타투가 다시 포착되며 화제를 모으고 있다.

한소희는 14일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 화이트 슬리브리스 톱과 팬츠를 매치한 채 자연스러운 분위기를 연출했다.

특히 허리 라인 부근에 드러난 타투가 눈길을 끌었다. 과거 전신 타투로 주목받았던 한소희는 이후 대부분의 타투를 제거한 것으로 알려졌던 만큼, 이번 사진 속 타투를 두고 팬들 사이에서는 "스티커 아니냐", "진짜 타투냐"는 다양한 반응이 이어지고 있다.

사진 속 한소희는 내추럴한 메이크업과 함께 카메라를 응시하거나 미소를 짓는 등 자유로운 포즈로 독보적인 분위기를 자아냈다. 꾸미지 않은 듯한 스타일링에도 특유의 몽환적인 아우라가 돋보였다는 반응이다.

앞서 한소희는 데뷔 전 타투로 화제를 모은 바 있으며, 배우 활동을 위해 타투를 제거하는 과정을 공개해 주목받았다.

한편 한소희는 영화 '인턴'으로 관객들을 만난다. '인턴'은 2015년 개봉한 동명의 미국 영화를 리메이크한 작품으로, 한소희는 원작에서 앤 해서웨이가 연기한 줄스 역을 맡아 30대 여성 CEO 선우(한소희 분)의 모습을 보여줄 예정이다. 원작에서 로버트 드니로가 연기한 벤 휘태커 역은 배우 최민식이 기호라는 이름으로 출연한다.

narusi@sportschosun.com

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