이봉원 "♥박미선 항암치료 늘 함께다녀"…유방암 투병 중 끈끈해진 부부애

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[스포츠조선 이지현 기자] 코미디언 이봉원이 유방암 투병을 겪은 아내 박미선과 투병을 계기로 더욱 돈독해진 부부애를 드러냈다.

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이봉원은 14일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에 출연해 각자 다른 집에서 생활하는 '각집살이' 일상을 공개했다.

그는 "짬뽕 장사를 하며 소상공인으로 지내고, 개인 유튜브 채널도 운영했다"며 근황을 전한 뒤 "아내 건강이 갑자기 안 좋아져 병원을 함께 다니며 치료를 도왔다"고 밝혔다.

이어 이봉원은 "아내가 1년간 항암 치료를 받았다"며 "지금은 치료를 마치고 약을 먹으며 경과를 지켜보는 중"이라고 설명했다. 그는 "원래 살갑게 챙기는 성격은 아니지만, 해달라고 하면 군말 없이 다 해준다. 병원도 같이 가고, 여행도 가자면 간다"며 묵묵한 방식의 사랑을 드러냈다.

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박미선은 앞서 건강 악화로 활동을 중단한 뒤 유방암 초기 진단 사실이 알려져 많은 이들의 응원을 받았다. 이후 약 1년간 치료에 집중한 끝에 방송에 복귀했고, 지난해 유 퀴즈 온 더 블럭에 출연해 "치료가 길었고 폐렴까지 겹쳤다. 지금은 약물 치료 중"이라며 근황을 직접 밝힌 바 있다. 당시 그는 "유방암은 완쾌라는 표현을 쓰기 어렵지만, 다시 생기면 또 치료하면 된다는 마음으로 살고 있다"고 담담하게 전했다.

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이날 방송에서는 동료들의 응원과 미담도 이어졌다. 이상민은 "아픈 와중에도 시험관 시술을 준비 중인 아내를 위해 정보를 알려줬다"며 고마움을 전했고, 김구라는 이봉원의 무심한 반응을 지적하며 웃음을 자아냈다.

그런가 하면, 여전히 '각집살이'를 유지 중인 이봉원은 "병원 갈 때마다 같이 가니까 그걸로 충분하다. 그 외에는 내가 있어봐야 뭐하냐"고 농담을 던지며 특유의 현실 부부 케미를 보여줬다.

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olzllovely@sportschosun.com